Rossz hír annak, aki most építkezne: durván megdrágult a legfőbb tétel

A ház-, nyaralóépítésre és hétvégi pihenésre alkalmas telkek ára jelentősen emelkedett országszerte. Országos átlagban - egy év alatt - több mint 57 százalékos drágulás történt. A Balaton mellett, Veszprém megyében 82 százalékos, Somogyban több mint 100 százalékos növekedés történt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében ezzel párhuzamosan 94 százalékos, Nógrádban 78 százalékos drágulást produkált a kínálati piac. Az áremelkedés természetes velejárója az elmúlt években növekedést mutató lakásépítési kedvnek, és annak is, hogy a telkek mennyisége nem növelhető. Mivel a telkek kínálata szűkös, ezért a további áremelkedés is biztosra vehető.

Az országos lakóingatlanpiac ritkábban előtérbe kerülő telekpiacon jelentős áremelkedés ment végbe az elmúlt egy évben - derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből, amely a húsvéti hosszú hétvége apropóján megnézte a legfeljebb 1500 négyzetméteres hobbitelkek, valamint a nyaraló- és családiház-építésre alkalmas üdülő- és lakóövezeti telkek piacát.

Túlzás nélkül drasztikus emelkedésről beszélhetünk. Országos szinten a telkek átlagos négyzetméterára majdnem 19 ezer forint volt idén április közepén, szemben az egy évvel korábbi 12 ezer forinttal, azaz több mint 57 százalékos drágulás történt. Megyéről megyére óriási különbség látszik: a fővárosban, Pest megyében és a Balaton környékén például kiugróak az árak. A telkek értéke attól is függ, hogy lakó- vagy üdülőövezetben van az adott telek vagy külterületen, utóbbiak jóval olcsóbbak

- mutatta be a telekpiac legfontosabb jellemzőit Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.A szakértő szerint a telekdrágulás a jövőben két ok miatt is folytatódhat:

Egyrészt azért, mert az eddigi áremelkedés természetes velejárója volt a lakásépítési kedv felfutásának. Az új lakásokra vonatkozó állami támogatások, a jegybanki kedvezményes hitelprogram és 2021-ben visszavezetett ötszázalékos áfa jelentősen élénkítette a lakásépítési kedvet és a telkek iránti keresletet. Másrészt pedig a telek speciális ingatlantípus, a mennyiségük nem növelhető. Ha a kereslet nő egy szűkös kínálatú termék iránt, akkor a további drágulás is biztosra vehető

- emelte ki a szakértő. A telekvásárlók nem csak a lakásépítést tervezők köréből kerülnek ki, sokan hobbitelek vagy kertészkedés céljából keresik az eladó telkeket. Számukra a települések külterületi telkei jöhetnek leginkább számításba, ezek közül a legolcsóbbak Kelet-Magyarországon találhatók. A maximum 1500 négyzetméteres telkek átlagos kínálati ára Jász-Nagykun-Szolnok megyében csak 1,1 millió, Borsod-Abaúj-Zemplénben 2 millió, Nógrádban pedig 2,5 millió forint. A Dunántúl legolcsóbb megyéi Somogy és Zala, ahol az eladó telkek átlagára 2,9-3,5 millió forint a vizsgált kategóriában.

Budapesten az eladásra kínált lakóövezeti telkek átlagos négyzetméterára közel 128 ezer forint volt április közepén, ami éves összevetésben 26 százalékos árnövekedésnek felel meg. Valamennyi (lakó- és üdülőövezeti, illetve külterületi) telektípust összesítve elmondható, hogy a fővároson kívül a balatoni régióban és Pest megyében ugrottak meg az árak. Ezt bizonyítja, hogy Somogy megyében a telkek négyzetméterára közel 115 százalékkal emelkedett 12 hónap alatt, így idén április közepén már közel 22 ezer forintot tett ki. Veszprém megyében is kiugró, 82 százalékos drágulás történt, így mostanra majdnem 28 ezer forintért kínálják eladásra a telkek négyzetméterét a tulajdonosok. A balatoni megyék mellett Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Fejér is az élbolyba sorolható, a szóban forgó megyékben 71-94 százalékkal 3,9-11,9 ezer forintra nőtt az átlagár. A fővárosi agglomerációt magában foglaló Pest megyében egy év alatt 49 százalékkal 31 ezer forintra nőtt a telkek átlagos négyzetméterára, ami Budapest után a legmagasabb megyei érték.