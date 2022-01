Elképesztő, mennyiből pénzből lehet új konyhád 2022-ben: nagyon felmentek az árak

Az otthonfelújítási program népszerűsége töretlen, mely mint ahogy az várható volt, megdrágította a piacot. A HellloVidéknek nyilatkozó szakemberek szerint, annyi a megrendelésük, hogy nem győzik a munkát. A két legnépszerűbb célként a belső terek, illetve a fürdőszobák felújítását említették, de a külső nyílászárók cseréjét és a hőszigetelési munkálatokat is nagyon sokan szeretnék elvégeztetni.

A magyar családok tavaly óta 3 millió forintos összeghatárig állami támogatást igényelhetnek az otthonuk felújítására, ha ők is beletesznek ugyanennyit. Ahogy az várható volt, tömegével cserélnék le a magyarok a bútoraikat, újítanák meg belső tereiket, a szakemberek nem is bírják a sok megrendelést - számol be a HelloVidék.

A felújításoknál most ami az elsődleges, az a konyha, a fürdőszoba és az előszoba, ezek viszik a megrendelők körében a prímet, de jellemzően a legtöbben új konyhában gondolkodnak. A teljes csere, ami alaphangon is, a technikai berendezések (új sütő, hűtő, páraelszívó stb…) nélkül, a szakemberek szerint 600-800 ezer forintnál kezdődik.

Farkas Mihály, az Örs vezér téri IKEA Értékesítési vezetője a HelloVidéknek elmondta, hogy a 3+3 millió állami támogatás óta, 2021 januárjától kezdődően vállalkozói szerződéssel adják el a konyhaszereléseket, ami szükséges ahhoz, hogy a vásárlók igénybe tudják venni a támogatást. Az Örs vezér téri áruházban az elmúlt évben a konyhaszerelési megrendelések közel 25%-nál jelezték a vásárlók ilyen jellegű igényeiket.