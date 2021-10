Kegyetlen, amit a magyar otthonokkal művelt a járvány: erre senki sem számított

A vírushelyzet olyan területekre is hatással van, amelyre kevesen gondolnánk. Egyre inkább körvonalazódik, hogy még a családi házak kialakítására, funkcióira is befolyással van a pandémia. Az építtetők olyan megoldásokat szeretnének látni otthonukban, amelyekkel korábban nem, vagy jóval kevésbé kalkuláltak.

A koronavírus és a kényszerű home office hatására már nem ugyanolyan házat szeretnének magunknak az emberek, mint másfél évvel ezelőtt – derült ki a Wienerberger felméréséből. A cég szakemberei elé kerülő tervekből az is kiderült, hogy a pandémia hatására egyre többen hajlandóak áldozatot hozni a nagy közösségi terek oltárán, és olyan helyiségeket is szeretnének kialakítani otthonukban, amelyek elsődleges és egyértelmű célja a félrevonulás lehetősége. Ezek a terek alkalmasak lehetnek munkavégzésre vagy például zavartalan telefonbeszélgetések lebonyolítására.

A változások beilleszthetők a nemzetközi trendekbe, hiszen számos országban lehet azt tapasztalni, hogy a családi ház építése előtt állók a korábbiakhoz képest eltérő elvárásokat támasztanak leendő otthonuk felé. Érezhetően a lakások nagy, közösségi terei esetében és a kisebb privát helyiségeknél is a funkcionalitás erősödik.

– idézi a cég közleménye Nagy Zsolt Istvánt, a Wienerberger marketingvezetőjét. Tapasztalataik szerint határozottan érzékelhető tendencia az is, hogy az új otthonra vágyók a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet fordítanak leendő otthonuk kertjének, udvarának kialakítására. Az e mögött meghúzódó szándék is egyértelmű. A lakók most már legalább annyira fontos közösségi térként tekintenek a zöld és szabadtéri területekre, mint korábban a nappalira. Szeretnének ott is úgy kikapcsolódni, mint a ház legnagyobb helyiségében.