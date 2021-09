Az állam is kaszál a szárnyaló ingatlanpiacon: rengeteg illetéket zsebeltek be idén

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kis megtorpanás után az idei évben ismét nőtt a lakáseladások száma, és az ingatlanok ára is, emiatt megugrottak az illetékbevételek, írja a Világgazdaság. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A napilap a Magyar Államkincstár adataira hivatkozva azt írja, hogy a közzétett mérlegek szerint idén július végéig 126,6 milliárd forintnyi illetékbefizetés érkezett be a kincstárba, több mint 9 milliárd forinttal meghaladva a tavalyi év ugyanezen időszakában mért adatot. Az emelkedés azért különösen meglepő, mert a kormány egyébként 2021-re az előző évinél kisebb illetékbevétellel számolt a költségvetésben. Míg 2020-ban 207,2 milliárd forint folyt be, addig az idei büdzsében 194,1 milliárd forint a törvényi előirányzat. Július végéig tehát ennek már a 65 százalékát sikerült teljesíteni, ami jobb eredmény a tavalyi adatnál, amikor ugyanezen időszakban csak az előirányzat 56 százaléka érkezett be az államkasszába. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint 2021 első negyedévében kicsivel több, mint húszezer lakás talált gazdára, ez 15 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában eladott ingatlanok száma. A lakáseladási hullám az elmúlt tíz évre nézve 2018-ban érte el a csúcsát 163 ezer eladott ingatlannal, de még ez is elmarad a 2007-es adatokhoz képest. Akkor 191 ezer lakást értékesítettek, de az utána következő válság alaposan visszavetette a piacot. A lakások száma mellett az áruk is növekedett az elmúlt időszakban. Ugyan 2020-ban a KSH kimutatásai szerint volt egy jelentős lassulás, 2021 első negyedévében ugyanakkor egy erőteljes korrekció történt. A növekvő számú eladást az előző negyedévhez képest 5,8 százalékos áremelkedés kísérte a használt lakások és ugyanilyen mértékű drágulás az új lakások körében. Az előző év azonos időszakához képest pedig 11 százalékkal lettek magasabbak az újlakásárak, miközben az új lakások eladása a kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Címlapkép: Getty Images

