Nagyon pörög a magyar ingatlanpiac: nem csak az otthonfelújítási támogatás népszerű

Nagy számban készültek el néhány éve megkezdett lakásberuházások az elmúlt hónapokban, amihez az otthonteremtési program és a különböző támogatási formák a keresletet is biztosítják. Az év első felében építési engedélyből is sokat adtak ki, így elvileg a további növekedésre is jók a kilátások - ismerteti szerdai számában a Magyar Nemzet.

A napilap cikke kiemeli, hogy 2021 első hat hónapjában csaknem tízezer - egészen pontosan: 9795 - új lakást adtak át, ami 13 százalékkal több, mint egy évvel korábban.Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az idei első fél évi lakásépítési adatokat úgy kommentálta: ahogy arra számítani lehetett, az ötszázalékos kedvezményes lakásépítési áfa újbóli bevezetése miatt megugrott a lakásépítési kedv Magyarországon, és az árak is emelkedtek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A növekmény 2019 vagy 2018 első fél évéhez viszonyítva még sokkal többet, nagyjából ötven-ötven százalékot jelent. Ez a növekedés arra utal, hogy számos, a korábbi években megkezdett lakóingatlan-építés az idei év első felében fejeződött be - magyarázta a szakértő, utalva arra, hogy Budapesten csaknem háromszorosára nőtt az átadások száma, ami több mint 4500 új lakást jelentett. Lényegében tehát annyi történt, hogy 2020 végére és 2021 elejére értek be igazán az állami ösztönzők, az otthonteremtési program hatására néhány éve jelentős számban kezdett nagy lakásfejlesztések. A kiugróan sok fővárosi átadás erőteljesen eltolta az arányokat a különböző lakástípusok és az építtetők jellege között. Míg 2020 első felében majdnem fele-fele arányban oszlottak meg a természetes személyek és a vállalkozók által épített lakások, az idei január-júniusi időszakban tízből hét átadott lakást már vállalkozók építtettek - jellemzően ezek a nagy lakásszámú társasházi projekteket jelentik. Sőt tavaly minden második lakás családi ház volt, most csak minden harmadik. A Társaság a Lakásépítésért és Lakásfelújításért Egyesület (TLE) szerint 2021-re óriási ösztönzést kapott a lakásügy. Az építkezők, lakásvásárlók, felújítók igénybe vehetik a csokot, az áfakedvezményeket, a kedvező lakáshiteleket, az illetékkedvezményt, a jelzáloghitel-elengedést, a felújítási kedvezményt. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A TLE kiemelte a jegybanki finanszírozású Zöld otthon programot is, amelynek részeként a lakáshitelek kamata a teljes futamidő alatt fix és legfeljebb 2,5 százalék. A szervezet fontosnak nevezte, hogy az új konstrukció energetikai követelményt is tartalmaz, vagyis azok vehetik igénybe idén októbertől, akik legalább BB energetikai besorolású új építésű lakást vásárolnak vagy építenek. Az Ingatlan.com adatai szerint egy év alatt 5,5 százalékkal drágultak az új lakások Budapesten. Az elmúlt évek jelentős áremelkedései után a járvány az árakban is éreztette hatását. A járvány lecsengésével, a gazdaság újraindulásával kezdődő világméretű drasztikus építőanyagár-emelkedés viszont az idén feltehetően ismét erőteljes drágulást okoz majd az új építésű lakásoknál.

