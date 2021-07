Atyaég! Brutális árrobbanás a pesti lakáspiacon: 1 millió felett az átlagár

Sokan remélték, hogy a lassacskán megtörik Budapesten az új építésű lakások drasztikus áremelkedése, a legfrissebb adatok viszont azt mutatják, hogy 2021-benújult erővel robbant be az árdrágulás. Az elmúlt bő 3,5 év fővárosi lakásár-statisztikái alapján mutatjuk, mi is történt valójában az új építésű lakóingatlanok piacán.

A Pénzcentrum már 5 éve, negyedévről-negyedévre górcső alá veszi a Budapesti Lakáspiaci Riport új építésű lakásokat listázó adatsorát. Alábbiakban az elmúlt 3,5 évet összesítettük, hogy megtudjuk, folytatódott-e az idei első negyedévben megfigyelhető kitörés, amely alapján már egyértelműen kijelenthető volt, hogy a járványhelyzet miatt kibontakozott válság gyakorlatilag meg sem kottyant a fővárosi lakáspiac ezen szegmensének.

Ehhez először is érdemes szemügyre venni, mit mutat a "nagyátlag". Mint az látható, az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2019 utolsó negyedévétől stagnálni kezdett, a 2020-as esztendőben azonban újra erőre kapott az árszínvonal emelkedése. De amire csak kevesen számítottak, 2021-ben, a válság ellenére, konkrétan kilőtt az átlagár. A legfrissebb adat szerint már áttörte az 1 millió forintos lélektani határt a fővárosi árszínvonal. Íme:

Természetesen érdemes a várost jóval közelebbről is megvizsgálni, hiszen a lakáspiaci mutatók egészen drasztikus kilengést is képesek produkálni. Az például már évek óta egyértelműen kivehető, hogy Buda és Pest viszonylatában, a Duna árban is komoly vízválasztó. Az elmúlt 3,5 évben az átlagosan 140 ezer forintos árdifferencia a csúcson meghaladta a 180 ezer forintot is, míg a legközelebb egymáshoz a budai és pesti kerületek árszínvonala 2018 II. negyedévében volt, akkor alig több mint 86 ezer forint volt a különbség. Íme:

Az igazi érdekességek persze akkor tárulnak elénk, ha még ennél is erősebb nagyítót veszünk elő, és kerületi bontásban kezdjük el szemügyre venni az elmúlt 3,5 év átlagárait. Ehhez alábbi infografikánkon, a könnyebb ábrázolhatóság érdekében, árszínvonal alapján 4 csoportba osztottuk a budapesti kerülteket. Először is nézzük a listavezetőket, ahol már jó ideje 1 millió felett jár a négyzetméterár. Nos, talán a legfrissebb adatsor egyik legérdekesebb mozzanata az, hogy hosszú évek után megtörtént a trónfosztás: az évekig listavezető V. kerületet ugyanis végre legyűrte a XII. kerület. Íme:

A Hegyvidéken már több mint 2 milliós átlagos négyzetméteráron mérik az új építésű lakásokat. Érdekesség továbbá, hogy a listavezető kerületek közül kettő is akad, amelyiknek viszont csökkent a négyzetméterára. Az imént említett V. kerületnek kb. 1,5%-kal, míg az I. kerületnek 1,4%-kal. Említésre méltó még a VI. kerület árdrágulása, itt viszont a bő 22%-os emelkedést vélhetően az kevés eladó új lakás, és egy projekt, a Hübner Udvar brutális irányárai torzíthatják az adatsort. Csak ízelítőül, a Hübner Udvar legdrágább eladó lakása, egy bő 258 négyzetméteres ingatlan jelenleg több mint 265 millió forintot kóstál, és van még hasonló albetét bőven ebben a társasházban.

Ne feledkezzünk el persze a többi kerületről sem, hiszen - jóval visszafogottabb árszínvonal mellett ugyan - itt is akadnak érdekességek bőven. Jól látható például, hogy hogy a legtöbb budapesti városrésznek gyakorlatilag kilőtt az átlagos négyzetméterára az elmúlt negyedévekben. A legnagyobb drágulást a XXII. kerület könyvelhette el, itt átlagosan 12,6%-kal kerül most többe egy négyzetméternyi új építésű lakóingatlan, mint az előző negyedévben. Mindössze két kerület akad az egész mezőnyben, amelyben komolyabban csökkent még az árszínvonala, ez a fent említetteken túl a IV. és a XXI. kerület. Előbbinél 1,8%-os, míg utóbbinál bő 4,5%-os diszkontot mértünk.

Végül, de nem utolsó sorban, érdemes még megnézni a Pénzcentrum méretkategóriák szerinti elemzését is. E szerint jól láthtó, hogy a lakások méretének növekedésével nem egyenes arányú a fajlagos árak csökkenése. Jelen állás szerint ugyanaz a helyzet, mint 3,5 évvel ezelőtt, azaz a fővárosban többnyire a legmélyebbre annak kell a zsebébe nyúlnia, aki garzont vagy méretes luxuslakást vásárolna magának. Az viszont mindenképp érdekesség, hogy amíg a 40 négyzetméteresnél kisebb lakások fajlagos árváltozása emelkedő trendet rajzol ugyan, de lassul, addig a legnagyobb méretkategóriában durván kilőttek az átlagos négyzetméterárak.