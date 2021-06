Drágulás és többhetes várólisták: nincs egyszerű dolga, aki élne a felújítási támogatással

Alapanyaghiánnyal és hosszas várólistákkal indul a felújítási láz Magyarországon. Az újHáz Centrum legfrissebb trendriportjából kiderült, hogy 2021. április végéig ezer család kapott otthonfelújítási támogatást, több mint 3000-en pedig benyújtották a kérelmet. A tetőfelújítás meghatározó munkálat, de hőszigetelésre, födémszigetelésre is költik a pénzt a családok. Bizonyos alapanyagokra akár 10 hetet is kell várni, de például fára és vasanyagra nem is mernek konkrét szállítási időt mondani.

Bemutatták az újHáz Centrum legfrissebb felújítási trendriportját, amelyből többek között kiderült, hogy egész Európában meghatározó az építési és felújítási szektor, a felújítások az építőipari beruházások közel 30 százalékát tették ki tavaly az EU-ban.

Rázsóné Szórády Csilla vezérigazgató elmondta, hogy 2021-ben akár 5,7 százalékkal is megnövekedhetnek a felújítási beruházások, így meghaladhatják a válság előtti szintet. Hozzátette, a COVID ellenére sem állt le a felújítási láz.

Nem csak a kereslet növekedése miatt nőttek az árak, hanem a tendriport szerint az épületek műszaki állapota, a bérek emelkedése és a növekvő telekárak is befolyásolták az árakat, valamint a forint árfolyama is. Emellett az alapanyaghiány is közrejátszott.

2021. április végéig ezer család kapott otthonfelújítási támogatást, több mint 3000-en pedig benyújtották a kérelmet. Átlagosan 1,5 milliót igényeltek, a munkálatok összköltsége pedig átlagosan 3 millió forint. A tetőfelújítás meghatározó munkálat, de hőszigetelésre, födémszigetelésre is költik a pénzt a családok. De az aktuális akciók és a korlátozó intézkedések is hatással voltak a keresletre.

Az újHáz Centrum forgalma tavaly 71,4 milliárd volt, idén pedig 22,9 százalékos volt a cég forgalomnövekedése - ismertette a vezérigazgató. A déli és a pesti régióban volt kiemelkedő forgalom tavaly. A pandémia alatt inkább sajátkezű munkálatokat vállaltak be az ügyfelek, csak mostanában indultak be a támogatáshoz köthető felújítások.

Beszélt a faanyaghiányról is, a pandémia alatt leálltak a fűrésztelepek, és az USA is Európából vásárolt fát a kanadai konfliktus miatt. Az acélnak is megnőtt az ára, illetve az EPS-ből és a tetőfóliából sem tudják tartani a megrendeléseket a beszállítók, de ez lassan megoldódni látszik, valamint a kőzetgyapot és az üveggyapot is igen keresett.A szakmában az árakat pedig leginkább a fa és az acél mozgatja - tette hozzá.

Megnőttek a szállítási idők is, a kőzetgyapotot 8-10 hét alatt hozzák be, a tetőfedő anyagok és a tetőfólia pedig 4-10 hét alatt érkeznek meg a korábbi akár egy héten belüli határidőkhöz képest. Fa és vasanyag pedig csak a készletek erejéig elérhető, "nem bocsátkoznánk jóslatokba, mikor és milyen mennyiségben kapunk"

- ismertette Rázsóné Szórády Csilla kifejtette, hogy nem általánosságban beszélhetünk anyagár-emelkedésről, számos termékkörben stagnáltak az árak például.

Indul a felújítási láz

A cég reprezentatív lakossági kutatásából kiderült, hogy a válaszadók 49 százaléka egy éven belül tervez felújítást (33% házat, 16% pedig lakást). A legtöbb felújító 1-2 munkálatot terveznek (43%), 15 százalék pedig komplex felújításba vágna bele, ami 6+ munkálatot jelent.

A legtöbben tapétázni és festeni terveznek, mivel ezt akár sajátkezűleg is el lehet végezni. Ám népszerűek az energetikai célú felújítások is, amibe a megkérdezettek harmada vágna bele.

Forrás: újHáz Centrum

A felújítók 60 százaléka tervez szakembert felfogadni, generálkivitelezővel 16 százalék dolgoztatna.

Forrás: újHáz Centrum

Ami az anyagiakat illeti: átlagosan 2,4 millió forintot terveznek elkölteni a megkérdezettek, 3 százalék 10 millió forint feletti összeget fordítana reenoválásra.

Forrás: újHáz Centrum

Kiderült, hogy átlagosan 1,5 millió forint önerővel vágnak bele a felújításba az emberek, ám a felújítók harmada 200 ezer forint alatti pénzüsszeggel a zsebében vág bele a munkába. A legtöbben attól tartanak, hogy drágább lesz a felújítás, mint tervezték, és a válaszadók több mint fele attól is fél, hogy elhúzódnak a munkálatok.

Forrás: újHáz Centrum

Rákérdeztek a felújítási támogatásra is: erről a válaszadók 85 százaléka hallott, de 15 százalék csak akkor értesült róla, amikor a kutatók rákérdeztek. A legtöbben a médiából értesültek a lehetőségeről. A lakosság 61 százalékát érdekelné, hogy támogatásban részesüljön, de 31 százalék nem jogosult rá.

Nagy a várólista a szakiknál

A kivitelezőktől pedig megtudták, hogy nagyjából fele-fele arányban vállalnak építkezést és felújítást.

Kiderült, a kivietelezők 63 százaléka 3-8 hónapra tud vállalni munkát.

A szakemberek több mint fele mondta azt, hogy január óta több mint 10 százalékkal emeléte az árait. Az ügyfelek legkevésbé a csempék és burkolatok tekintetében árérzékenyek, és inkább maguknak intézik a vásárlást is.