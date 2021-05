Igazi hóvégi gazdaságos ebéd: ez a magyar Focaccia

Ahol sok gyerek volt régen, ott gyakran volt lepény az asztalon. Ma is tökéletes ebéd ez, mert gazdaságos, szapora, és ráadásul jönnek a szezonális zöldségek, gyümölcsök hozzá!

A lepény több helyen összefonódott a kalács tésztájának receptúrájával, hiszen megismertük a zsiradékok helyes használatát, és az élesztő is kapható ma már bárhol. Ettől függetlenül a lepény szót korábban használták, Szigetközben pedig minden lapos, sült tésztát lepénynek neveztek. Ma már a kalácstésztából is készülhet lepény, és fordítva is.

A kalácsok tésztája inkább tojásos, vajas, puhák, illatosak, enyhén édeskések, kívül pedig ropogósak. A lepények tésztája keményebb volt, de ma már azt is puhábban, levegősebben szeretjük. Mindenesetre bármilyen feltétet tehetünk rá, nem tévedünk. Praktikus ebéd nagyobb családok számára is, mert többféle ízesítéssel, nagy adagban mindenki jól lakik vele.