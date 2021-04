Sokan megfeledkeznek róla: ez az otthonfelújítási támogatás egyik buktatója

Hétről hétre egyre többen döntenek úgy, hogy élni kívánnak a kormány által kiírt, 2021. január 1-je óta igényelhető otthonfelújítási támogatás lehetőségével. Ehhez azonban az érintetteknek nem csak a jogszabályokkal szükséges, de az energiahatékonysági szempontokkal is érdemes tisztában lenniük.

Ahhoz, hogy a családiház-felújítások valóban energiahatékonyak legyenek és anyagilag is megtérüljenek az is fontos, hogy az egyes beruházások milyen sorrendben követik egymást – hívja fel a figyelmet a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete. Az energetikailag hatékony felújítás nyomán nem „csupán” korszerűbbé válik az ingatlanunk, de akár a rezsiköltségünk jelentős része is megspórolható. Ezzel tehát a felújítás valódi hasznot hoz, ráadásul fokozatos fejlődésre is lehetőséget ad, hiszen a megtakarítást további energetikai felújításokra fordíthatjuk. A folyamat végeredménye pedig gazdaságos, fenntartható és környezettudatos otthon lesz.

Egyesületünk elsősorban szaktanácsadással, szemléletformálással és egy felelős közösség létrehozásával kívánja elérni, hogy a magyar háztartásokban energiatudatosak legyenek a felújítások

– tájékoztat Gulyás István, az MCsTE elnöke. „Azt szoktam mondani, hogy mi családi házakat gyógyítunk ki a túlzott energiafogyasztásból. Ehhez elsősorban a gondolkodásmódon igyekszünk változtatni; abban segítünk, hogy a jelenlegi és a leendő tagjaink átlássák a valóban megtérülő felújítási folyamatokat.”

Nemrégiben hiánypótló szakmai anyagot állítottak össze, amely az otthonfelújítási támogatás hatékony és jogszerű kihasználásához nyújt mankót. A dokumentum sorra veszi azokat a korszerűsítési lehetőségeket, amelyekre igénybe vehető a támogatás, és jelzi, hogy melyik munkafolyamat eredményez energiahatékony működést. Még arra is kitér, hogy a rezsiköltség hány százalékát lehet megspórolni, és melyek azok a jogszabályok, helyi és országos rendeletek, amelyeket figyelembe kell venni a kivitelezés során.

„Ezzel a szakmai anyaggal két célunk volt” – mutat rá Gulyás István. – „Egyrészt azt szerettük volna elérni, hogy mindenki átgondolt, tudatos döntést hozzon arról, hogy milyen felújításba vág bele. Másrészt – és ez talán még fontosabb – a beruházásokhoz olyan műszaki és építésjogi dokumentummal tudunk hozzájárulni, amelynek birtokában a háztulajdonosok számos buktatót elkerülhetnek, nagyobb eséllyel jutnak otthonfelújítási támogatáshoz. Ne felejtsük, hogy ez a támogatás utófinanszírozott, és a kockázatok a lakosokat, az építtetőket terhelik!”