10 sokkoló élelmiszerbotrány 2020-ban: csak erős idegzetűeknek ajánlott!

2020 sem telt el kifejezetten gyomorforgató, felháborító élelmiszerbotrányok nélkül hazánkban. A Pénzcentrumon rendszeresen beszámolunk a hatóság által feltárt szabálytalanságokról, most összegyűjtöttük a tavalyi év legemlékezetesebb eseteit. Lesz itt minden: csótányos pizza, pizzásdobozokból épített plafon, élő rágcsálók a fagyott húson, és koszos pékség.

Egyetlen év sem telhet el kifejezetten undorító élelmiszerbotrányok nélkül. Idén is bőven kijutott ugyanis bezárt kereskedőkből, borzasztó körülmények között előállított élelmiszerekből, mocsokból, rovarokból, illetve az ezeket horrorisztikusan aláfestő hatósági zenei mixeből. Hát akkor vágjunk is bele, de semmiképpen sem ebéd/vacsora vagy bejglifalás közben!

Csótányos pizza

Egy budapesti, pizzakészítést és házhozszállítást végző egység tevékenységét függesztették fel azonnali hatállyal Nébih szakemberei január közepén. Több súlyos higiéniai hiányosságot is feltártakaz üzlet egész területén, így a konyhában, a szárazáruraktárban, a szociális részben (öltöző, iroda), a közlekedőkben, a dagasztó, expediáló helyiségekben csótányok jelenlétét tapasztalták. A rovarok jól láthatóak voltak a falakon, a padozaton, a hűtőben, a fali polcokon, a készételes edényeken és a kiszállításhoz használt dobozokon is. A padozaton csótánytetemek is voltak. A konyhai hűtő mögött élő egeret találtak.



A helyszíni vizsgálat során egyéb élelmiszerhigiéniai hiányosságok is napvilágra kerültek. Az oldalfalakon sérült, töredezett csempeburkolat, a konyhában nagy felületen leváló mennyezeti festés fogadta a hatóság szakembereit. A hulladéktárolóból nyíló szárazáruraktár, a nyitott, takarítatlan hulladékgyűjtő edények, a poros, pókhálós falazat egyaránt veszélyeztetették az ott tárolt élelmiszer-alapanyagok tisztaságát. A szociális részben nem volt kézmosó, a konyhai kézmosónál kézfertőtlenítőszer.

Tofu: rágcsálóürülékkel

Komoly higiéniai hiányosságokkal szembesültek a Nébih ellenőrei egy budapesti tofu-előállító üzemben a január végén folytatott helyszíni ellenőrzés során. Többek között az üzem területén a padozat erősen szennyezett, takarítatlan, néhol töredezett volt, helyenként pangó víz és rágcsálóürülék borította. A feldolgozó helyiségben található gépek és berendezések (főzőüst, daráló, csomagológép, mosogatók), az élelmiszer-előállításhoz használt eszközök (rekeszek, préslemezek), valamint az alapanyagraktár padozata és oldalfalai is rendkívül szennyezettek voltak. Az ellenőrzés során több helyiségben és az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező eszközökön rágcsálóürüléket találtak az ellenőrök. A mennyezetről lecsöpögő kondenzvíz esetenként a csomagolatlan termékeket is szennyezte.



A súlyos higiéniai hiányosságokon túl az egység az előállított termékek nyomonkövethetőségét sem biztosította.

Pizza 2: pizzásdobozokból volt a plafon

Számos súlyos higiéniai hiányosságot tártak fel a Nébih szakemberei egy Heves megyei, pizzakészítést és házhozszállítást végző egység helyszíni ellenőrzése során. Az egység a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel elrendelt intézkedéseknek megfelelően, kizárólag házhozszállítás keretében folytatta tevékenységét. Az ellenőrök a helyszínen megállapították, hogy több helyiségben pizzásdobozokból készítették a mennyezetet, ami jellegéből adódóan nem biztosítja a takaríthatóságot, fertőtleníthetőséget, illetve nem gátolja a pára- és penészképződést.

Az egység több helyiségében erősen szennyezett volt a padozat, az oldalfal és esetenként a mennyezet is. A főzőkonyhában koszosak voltak a hűtőterek. Néhány helyiségben a polcok tisztasága is erősen kifogásolhatónak bizonyult, sőt a higiénikus mosogatás és kézmosás feltételei sem voltak mindenütt adottak.

Számos alapvető gépet és berendezést, így például a sütőt, a szeletelőt, a darálót, a darálóhoz használt tömőfát, a dagasztógépet, a tésztanyújtó gépet, továbbá a pizzatészta tárolására szolgáló műanyagládákat is szennyezett állapotban találtak a szakemberek. Az élelmiszerkezelésre szolgáló helyiségekben esetenként a technológiához nem kapcsolódó eszközöket tároltak, de még rovar- és rágcsálóirtásra használt méreganyagot tartalmazó doboz is akadt.

Élő rágcsálók a fagyott húson

A Nébih szakemberei 2020. május végén tartottak élelmiszer-higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, bértárolást végző vállalkozásnál. A létesítményben tárolt fagyasztott élelmiszerek több napon át tartó, tételes átvizsgálása során mintegy 236 tonna esetében állapították meg az ellenőrök, hogy azok nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A vizsgálat során többek között egérürülékkel szennyezett, sérült csomagolású, penészes és lejárt fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idejű termékeket találtak a szakemberek. Emellett nyomonkövetési szempontból nem megfelelő (jelöletlen, tétel azonosítására szolgáló adatot nem tartalmazó, továbbá hiányos dokumentációjú) élelmiszereket is "rejtett" a raktár.

A raklapok között, amiken a termékeket tárolták, élő rágcsálók mozogtak, az egyiken pedig fagyott egértetemet is találtak a szakemberek.

Koszos reggeliző

Számos súlyos higiéniai hiányosságot tártak fel szeptemberben egy budapesti vendéglátóegység helyszíni ellenőrzése során. Az egységben a hűtőkapacitás nem biztosította a szabályos tárolás feltételeit, ezért a sütésre váró félkész alapanyagokat hűtés nélkül, a polcokon és a padozaton tárolták. A hűtők eljegesedettek, szennyezettek, a raktár és a pult mögötti rész padozata szennyezett volt, a sütőberendezés mellett kifolyt olaj és lehullott ételmaradékok hevertek.

A kiszolgálópulton kínált szendvicseket, péksüteményeket nem óvták a cseppfertőzéstől és a rovaroktól, sőt közvetlenül mellettük tárolták a csomagolóanyagot, rovarirtós dobozt, üdítőitalokat, szórólapokat és ide tették a vendégek a visszahozott, használt edényeket is.

Az egységben zöldség tárolására, mosására, tisztítására alkalmas hely és vízvételi lehetőség nem volt. A jégsalátát és a salátakeveréket tisztítatlanul használták fel a szendvicskészítéshez. A frissen érkezett, tisztítatlan paprikát, narancsot, uborkát, káposztát a vendégtérben tárolták. Ez az eljárás nem volt összhangban a vállalkozás részére kiadott engedéllyel sem, aszerint ugyanis kizárólag tisztított, konyhakész, csomagolt zöldség és gyümölcs vihető be az egységbe.

13 tonna húskészítmény landolt a kukában

Súlyos élelmiszerhigiéniai és nyomonkövetési hiányosságokra derült fény abban a Csongrád-Csanád megyei húsüzemben, ahol szeptember első felében vizsgálódtak a Nébih ellenőrei. A higiéniai problémák - mint például az öltözők, mosdók, a fűszerraktár és az eszközök erős szennyezettsége, egyes helyiségekben a rozsdásodás, valamint a higiéniai kapu és a kézmosó működésének hiánya - miatt a hatóság az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

Számos kifogás merült fel az előállított húskészítményeket illetően is. A vizsgálat során lejárt fogyaszthatósági, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű termékek kerültek a szakemberek látókörébe, emellett nyomonkövetési hiányosságok (jelöletlen, tételazonosító adatot nem tartalmazó termékek, valamint a nyomonkövetési dokumentáció kapcsán feltárt jogsértések) is szép számban előfordultak. A kifogásolt élelmiszerek mennyisége eléri a 12,6 tonnát. A hatóság a szóban forgó termékeket a forgalomból kivonta, forgalmazásukat megtiltotta.

Elesett egy újabb kínai

Az elmúlt hetek ellenőrzései során egy budapesti távol-keleti étteremben tapasztaltak súlyos higiéniai hiányosságokat a Nébih szakemberei. Az egység üzemeltetője sem a tevékenység végzéséhez szükséges külön engedélyt, sem a dolgozók egészségügyi alkalmassági igazolását nem tudta bemutatni.

Az alapvető dokumentációs hiányosságokon túl az üzlet szinte minden helyiségében, de még az udvaron is egymást érték a higiéniai problémák. Többek között a kiszolgáló- és tálalópult szennyezett, higiénikus élelmiszertárolásra alkalmatlan volt. A mögötte kialakított egymedencés mosogató/kézmosóban a lefolyó koszos volt, a szintén kifogásolható állapotú padozaton élelmiszert tároltak.

A különösen takarítatlan főzőkonyha hűtőtereiben együtt tárolták a nyers zöldséget, a fagyasztott élelmiszert, a nyers tésztát és a húst, ami komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. Piszkosak voltak a berendezési tárgyak, a főzőberendezések körül pedig ismeretlen eredetű, undort keltő folyadékot találtak az ellenőrök.

Az egység hűtőtereiben általános szennyezettség uralkodott. Ez alól nem jelentettek kivételt az udvari részben elhelyezett hűtők sem, a fagyasztóláda tetején például, egy félig fedett helyen pácolt húst és friss tésztát tároltak. Mindezek mellett a vendégek részére kialakított mellékhelyiség padozata, oldalfala koszos volt, és a higiénikus kézmosás feltételeit sem biztosították.

Még jó, hogy innen nem rendeltünk...

Egy budapesti, házhoz szállítást végző vendéglátó-ipari egység ellenőrzése során számos súlyos higiéniai hiányosságot tapasztaltak a Nébih szakemberei a múlt héten. Többek között a mennyezet és a falak az egység egészében koszosak, porosak, pókhálósak voltak. Ráadásul a főzőtérben a plafon festékrétege közvetlenül az olajsütő felett hullott, hámlott. A berendezések (például hűtők, munkaasztalok, dagasztógép) környezetében és közvetlenül alattuk is zsíros fekete koszt láttak az ellenőrök. A padló takarítatlansága az egész egységre jellemező volt. A dolgozóknak a higiénikus kézmosáshoz szükséges kellékek nem álltak rendelkezésre.

Külön hulladéktároló helyiséggel a létesítmény nem rendelkezett, a konyhai hulladékot elszállításig a sütő-főző térben elhelyezett nyitott hordókban gyűjtötték és tárolták. Zöldség-gyümölcs előkészítő helyiség hiányában a tisztítatlan fokhagyma, valamint a zsákos vöröshagyma a húselőkészítőben kapott helyet.

Egy sütőipari üzem is nagyot bukott...

Egy november közepén végzett ellenőrzés során súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel az egyik Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben. Az üzem termelőterének és összes raktárhelyiségének falát, mennyezetét, csempeburkolatát, továbbá a berendezések nagy részét és a tárolásra használt műanyag edényeket feketepenész lepte be. A falakat pókháló és piszok borította, a padozat és a munkaasztalok ragacsosak, szennyezettek voltak.

Az üzemi helyiségekben élelmiszeripari használatra alkalmatlan, rosszul takarítható, kopott és törött munkaasztalokat, kiselejtezett íróasztalt használtak. A termelőtérben tárolt nyitott, jelöletlen lisztes zsákokban rovarokat találtak az ellenőrök, míg a falakról pókháló hullott a nyitott, lisztes csészékbe. Közvetlenül a padozaton is tároltak alapanyagokat, és a hatóság szakemberei rágcsáló jelenlétét is észlelték az ellenőrzés során.

A vizsgálat időpontjában a dolgozók nem viseltek munkaruhát és hajhálót, továbbá érvényes egészségügyi könyvüket sem tudták bemutatni. Az ellenőrzés során megközelítőleg 600 kg, nem nyomon követhető, lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból a Nébih ellenőrei, azok forgalomba hozatalát, felhasználását megtiltották, valamint elrendelték az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítését. Az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok következtében az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették a szakemberek.

