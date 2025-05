Érettségi 2025: ezeknek a hírességeknek vizsgáznak a gyerekeik, rajtuk a világ szeme

Több ismert magyar híresség gyermeke is érettségizik idén májusban, köztük Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya, Panka, valamint Kökény Attila fia, Lali is. A vizsgaidőszak május 5-én kezdődött a magyar nyelv és irodalom írásbelivel, a szóbeli megmérettetések pedig júniusban következnek- szedte össze a Bors.

Az érettségi vizsgák május 5-én indultak a magyar nyelv és irodalom írásbelivel, majd a következő napokban további tantárgyakkal folytatódnak. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-11. között, míg a középszintűeket június 16. és július 2. között rendezik meg. Ez az időszak minden fiatal életében jelentős mérföldkő, amely a sztárcsaládok gyermekeit sem kerüli el.

Liptai Claudia és néhai Gesztesi Károly lánya, Panka különleges körülmények között ballagott el, hiszen az esemény éppen édesapja születésnapjára esett. Claudia megható bejegyzésben osztotta meg érzéseit: "Eljött ez a nap. Milyen szívszorító és tökéletes, hogy pont a Papa születésnapja is ez. Amikor az ember felnő, akkor jön rá, hogy az emlékek valójában, képek bizonyos pillanatokról. Édes Panyókám remélem neked ez a nap egy olyan kép lesz amiben látod magad, a családod a barátaid. Egy olyan kép lesz amiben a saját örömödet megőrzöd. Könnyes szemmel ültem, nem is tehet mást egy anya. De. A saját életemből tudom ez nem valaminek a vége, hanem egy izgalmas új kezdet! Ballagj boldogan az életben!"

Kökény Attila is büszkén számolt be arról, hogy legkisebb fia, Lali elballagott a konzervatóriumból. Az énekes rövid, de annál kifejezőbb üzenetben gratulált fiának: "Drága Fiam elballagott a konzervatóriumból, büszke vagyok rád, nagyon szeretlek".

Görög Zita fia, Milán szintén a végzősök között van. A modell-műsorvezető már novemberben megosztott egy videót, amelyen fia szalagavató báljáról láthatók pillanatok. Bejegyzésében a tinédzserekkel való kommunikáció nehézségeiről írt: "Művészet egy tinédzsernek tenni fel kérdéseket. Ha túl sokat kérdezel, basáskodó vagy; ha rosszat, egyetlen választ sem kapsz; ha jót, de rossz időben, akkor az agyára mész. Így várakozom. Leteszem elé a meleg ételt és várom, hogy a lelke kinyújtózzon a betakart kamaszkor árnyaiból."

Gregor Bernadett kisebbik fia, Álmos is a vizsgák előtt áll. A színésznő egy korábbi podcast-beszélgetésben vallotta be, hogy pozitívan éli meg gyermekei felnőtté válását: "Én 30 éve anyuka vagyok, az elmúlt három évtized azzal telt, hogy felkeltem minden reggel, csináltam az uzsonnát, hoztam-vittem őket mindenhová, és közben a főállásom mellett mindig volt nyolc másik. Én abban a korban vagyok most, hogy ennek is látom a szépségét. Most tartok ott, hogy ezt megcsináltam. Nem fogom bánni, ha egy szakasz lezárul, mert ugyanúgy a gyerekeim lesznek és ugyanúgy az életem részei maradnak."