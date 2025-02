Itt a friss középiskolai rangsor, ez a top 10 legjobb magyar gimnázium: nem hiszed el, hány vidéki van közte!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Minden eddiginél frissebb adatokon alapuló, átfogóbb, részletesebb gimnáziumi rangsor készült a most felvételiző diákok és szüleik tájékozódását segítendő. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Oktatási Hivatal (OH) közreműködésével létrejött értékelése Magyarország 100 legjobb gimnáziumát mutatja be, amely elsőként 2025. február 6-án jelenik meg a Mandiner mellékleteként. A rangsor élén két budapesti és egy vidéki gimnázium végzett.

Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor 400 iskolának az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló, közhiteles adatait vizsgálták meg, amelynek során kialakult az érintett gimnáziumok TOP100-as sorrendje. A rangsor első tíz helyezettje a következő: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Lovassy László Gimnázium, Veszprém Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium, Budapest ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola Szent István Gimnázium, Budapest Az elemzésnek a szakgimnáziumok, valamint azok az intézmények, amelyekkel kapcsolatban az adatok teljeskörűen nem álltak rendelkezésre, nem képezték részét. A módszertan, valamint az Oktatási Hivatal által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét, amelynek szempontjai a következők voltak: A 2023/2024 tanévben a gimnáziumok tanulóinak felsőoktatási felvételi eredményei

A 2022/2023 tanévben a 10. évfolyamos gimnáziumi tanulók matematika és szövegértés kompetenciamérési eredményeinek átlaga

A 2023/2024 tanévben a gimnáziumi tanulók által letett összes közép- és emelt szintű érettségi vizsga százalékos eredményeinek átlaga

A 2023/2024 tanévben a gimnáziumban emelt szinten letett érettségi vizsgák számának aránya

A 2023/2024 tanévben a gimnáziumokba történő felvételihez első helyen írt középiskolai központi felvételi eredmények átlaga

A 2023/2024 tanévben a gimnáziumokba első helyen jelentkezők aránya

A 2023/2024 tanévben a gimnáziumokban az OKTV döntős tanulók száma

Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét. A hét elemzési terület együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor a ma elérhető legalaposabb, legmegbízhatóbb értékelést adja a gimnáziumokról. Az MCC és az Oktatási Hivatal együttműködési megállapodást írtak alá a rangsor évenkénti megjelentetéséről.

