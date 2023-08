Gigantikus drágulással közeledik az iskolakezdés: ez rengeteg magyar szülőnek fájni fog

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Alig több mint két héten belül elstartol a 2023/24-es tanév, a boltokban pedig már hetekkel ezelőtt megkezdődtek az iskolakezdési akciók. A szülőknek pedig hosszú a listája arról, hogy mit kell beszerezni az idei tanévre. Az infláció, és a folyamatos, most már több mint egy éve tartó drágulás mellett mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki most szeretne minden szükséges holmit megvenni a gyereknek. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mi az, ami biztosan drágult az idei tanévre.

A mostani gazdasági helyzetben szinte már nincs is olyan termék, amelynek ára nem szökött volna az egekbe az utóbbi egy évben, vagy akár az elmúlt egy hónapban. 2023. júliusában ugyanis a fogyasztói árak 17,6 százalékkal emelkedtek egy év leforgása alatt, ráadásul még mindig nem lehet tisztán látni, hogy ennek a folyamatos drágulásnak mikor lesz vége. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban az infláció hatására nemcsak az élelmiszerek kerülnek jelentősen többe, mint tavaly ilyenkor, hiszen mindennek emelkedett az ára az elmúlt egy évben. Éppen azért nem meglepő, ha az iskolai kellékek, vagy akár az iskolai étkeztetés ára is az egekbe szökött az elmúlt időszakban. A KSH a gyerek száras, bőr cipőt, ragasztott mű talppal 23-26-os méretben, a 30 literes hátizsák, illetve az iskolai ebéd adagonkénti árváltozását követi nyomon. A statisztikai hivatal szerint pedig a három termékből kettő is jócskán az inflációs adat felett drágult, hiszen 2022 júliusa óta a gyerekcipő 8 százalékkal,

a hátizsák 20 százalékkal,

az iskolai ebéd pedig 24 százalékkal drágult meg. A lenti grafikonból is láthatjuk, hogy az áremelkedés nem most, hanem még a koronavírus előtt megkezdődött. Hiszen, ahogyan az adatokból is látszik 2021-ben a gyerekcipő átlagosan 11104 forintba került, tavaly már 11758 forintba, míg ugyanez a termék idén már 12746 forintba kerül. Ez pedig két év leforgása alatt 15 százalékos áremelkedést jelent. De a hátizsák és az iskolai ebéd esetében ez még ennél is drasztikusabb drágulást jelent: előbbi két év alatt 39, míg utóbbi 34 százalékkal kerül többe, mint 2021-ben. Azonban azt is sokkoló látni, hogy a hátizsák ára 2019 óta átlagosan 53 százalékkal drágult meg, míg az iskolai ebéd átlagosan 2019-ben még 373 forintba került, idén pedig már 541 forintba. Ez pedig barátok között is 43 százalékos drágulást jelent. Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy a havi adatokat vizsgálva a drágulás már lassulni látszik. Április óta az iskolai ebéd ára mindössze 2 forinttal emelkedett (556 forintba került még áprilisban, míg júliusban 558 forintba), míg a gyerekcipő ára már két hónapja nem változott: júniusban és júliusban egyaránt 11 380 forintba került. Az viszont már kifejezetten jó hír az iskolakezdést nézve, hogy a 30 literes hátizsákok ára nemhogy nem nőtt, egyenesen csökkent. Idén áprilisban még 12 890 forintba került, azonban idén júliusban már csak 12 690 forintot kellett érte fizetni. Azonban nemcsak az eszközök beszerzésére kell figyelnie a szülőknek. Ugyanis a kormány nemrég fontos változásokat jelentett be: kiderült ugyanis a 2023/24-es tanév menetrendje. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Ekkor lesznek iskolaszünetek. Bár még nem lett hivatalosan kihirdetve, de a jelek szerint idén is hosszabb téliszünetre készülhetünk, de a tavaszi szünet is tovább tarthat, mint az eddig megszokott. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő) lesz. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 28. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő). Az utolsó tanítási nap várhatóan 2024. június 21., péntek lesz, az első félév pedig 2024. január 19-én ér majd véget. A tervezetben a jövő évi tavaszi érettségi vizsgák és a középiskolai felvételi várható időpontjai is szerepelnek. A nyolcadikosok a központi írásbeli vizsgát várhatóan január 20-án, szombaton írják majd, a pótvizsgák pedig január 30-án lehetnek, míg az írásbeli érettségik 2024. május 3-án kezdődnének, a szóbelikre pedig 2024. június 17-28. között kerülne sor. A középiskolába készülő diákok várhatón május 2-án kapják majd meg a felvételi értesítéseket, a beiratkozások pedig 2024. június 24-26. között lesznek. Iskolakezdés 2023: Kíváncsiak vagyunk a véleményedre! Habár még bőven tombol a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már legalább fejben készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért? A Pénzcentrum oldalán rendszeresen végzünk nagymintás felméréseket, a mostani a 2023/2024-es tanév legégetőbb kérdéseire adhat választ: miből teremtik elő a magyar szülők a pénzt az iskolakezdésre, hol milyen tanárokból van a legnagyobb hiány, mi a véleményük az oktatás színvonaláról és vajon jut-e még pénz idén különórára? Ha nevelsz általános iskolás vagy középiskolás gyermeket, kérünk, szánj 5-10 percet a kérdőívünk kitöltésére, ezzel is segíted a munkánkat és hogy valós képet kapjunk az ország helyzetérről.

