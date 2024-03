Hiába minden, ezt a pályát alig választják a fiatalok: mi lesz így?

Továbbra sem vonzó a fiatalok számára a fizika-kémia szakos pedagógusi pálya, ugyanakkor angoltanárként egészen sokan képzelik el a jövőjüket.

Hiába a kormány erőfeszítései, fizika-kémia szakos pedagógusnak első választásként senki sem készül, de valamilyen más tantárggyal párosítva is csak 28-an jelölték meg első helyen a fizikát, 22-en pedig a kémiát az idei felvételizők közül - írja az Eduline. A legtöbben idén is angoltanárnak készülnek, amit valamilyen más tantárggyal párosítva összesen 582-en jelöltek meg a felvételi listájuk első helyén, összesen pedig 2457 jelentkezés futott be erre a képzésre. Itt azonban fontos megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy 2457 fő jelölte meg a felvételi listája valahányadik helyén az angol nyelvet, hiszen egy jelentkező akár több jelentkezést is leadhat akár különböző egyetemekre, munkarendekre és finanszírozási formákra is.

Kevésbé lesz hiány az angol mellett magyar és történelem szakos tanárokból, hiszen a történelmet valamilyen más tantárggyal párosítva 468 elsőhelyes jelentkező jelölte meg, magyar szakosnak pedig 337-en jelentkeztek első helyen 10 féléves tanárképzésre.

Óvodapedagógus képzést például - a nemzetiségi óvodapedagógusokat is beleértve - 3678-an jelölték meg első helyen, a gyógypedagógiát 2944-en, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakot pedig 2039-en. Osztatlan tanárképzésre azonban csak 1699 felvételiző készül. Ennyien jelöltek meg valamilyen 10 vagy 12 féléves osztatlan tanári szakot első helyen az Oktatási Hivatal adatai szerint, az pedig nem nyilvános, hogy ezen kívül összesen - tehát a jelentkezési listájuk második, harmadik vagy sokadik helyén - hányan jelöltek meg tanárképzéseket - áll a cikkben.