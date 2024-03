Újabb fordulat az oktatásban: már több szakképzés is alapítványi, egyházi kézbe került

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Népszava hétfői cikkében arról számol be, hogy egyetemi-alapítványi és egyházi fenntartók nemcsak állami általános iskolákat és gimnáziumokat kívánnak átvenni, hanem szakképzési intézményeket is. Ebben a tanévben már több intézmény is átváltott.

A kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium az alapítványi Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez került át, míg a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása az alapítványi Széchenyi István Egyetemhez került. A Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pedig a Baranyai Református Egyházmegye fenntartásába került. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A köznevelésben is jelentős számú intézményről szóltak a fenntartóváltási kérelmek az elmúlt hetekben. A Belügyminisztérium szerint február végéig mintegy 60 ilyen kérelem érkezett a tankerületi központokhoz. A szakképzés felügyelete a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz tartozik, azonban a lap érdeklődése ellenére nem kapott választ arra vonatkozóan, hogy hány fenntartóváltás történt ezen a területen az elmúlt évben, illetve idén februárig mennyi új kérelem érkezett. Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint egyelőre nem hallottak olyan jelentős "fenntartóváltási dömpingről" a szakképzés terén, mint ami a köznevelésben zajlik, azonban nem lenne meglepve, ha ez a folyamat erre a területre is kiterjedne. A szakszervezet képviselője szerint elképzelhető, hogy a kormányzati körökben hangsúlyozott "konzervatív oktatáspolitikai fordulat" a szakképzésben is megvalósul.









Címlapkép: Getty Images

