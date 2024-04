Döbbenetes dolog derült ki ezekről az iskolákról: fűt-fát ígérnek, pedig teljesen felkészületlenek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Emily, egy autizmussal diagnosztizált 7 éves kislány számos kihívással szembesült az életében, amelyek közül sokat a New Story magániskola okozott, ahová anyja reménykedve íratta be. Az iskola azonban nem tudta megfelelően kezelni Emily viselkedési problémáit, ami gyakori összeomlásokhoz és dühkitörésekhez vezetett. Anyja, Sarah végül úgy döntött, hogy lányát visszaveszi az állami iskolába, ahol Emily jelentős fejlődést mutatott mind tanulmányi, mind viselkedési szempontból. Az eset rávilágít arra a problémára, hogy a magántőke által támogatott speciális oktatási intézmények nem mindig képesek megfelelni a rászoruló gyermekek igényeinek - számolt be a Business Insider.

A 7 éves, autista Emily számos kihívással nézett szembe az életében. A világjárvány idején anyja, Sarah elköltöztette őt és bátyját az apjuktól, ami nehezítette Emily számára a kommunikációt, akinek gyakran voltak dühkitörései. Az állami iskolai tapasztalatai után Sarah 2021 augusztusában áthelyezte Emilyt a New Story magániskolába State College-ben, Pennsylvaniában, remélve, hogy ott jobban tudnak majd foglalkozni lánya speciális igényeivel. Azonban itt Emily állapota nem javult, sőt, több összeomlása volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Egy esetben egy családi barát találta meg Emilyt a játszótéren, négy felnőtt által lefogva. Ezután Sarah úgy döntött, hogy nem viszi vissza lányát a New Storyba. Egy évvel később Emily még mindig nem beszélt az esetről sem otthon, sem terápián. A New Story magát "biztonságos és gondoskodó" helynek nevezi, de Emily másképp látta ezt: "a gonosz emberek" - mondta régi iskolájáról. A New Story egy olyan speciális oktatási iskolahálózat része volt, amelyet egy magántőke-befektetési cég tulajdonolt. 2019-ben az Audax Group megvásárolta ezt az iskolahálózatot és más hasonló intézményeket is felvásároltak alatta. Az Audax alatt a New Story jelentős terjeszkedésbe kezdett és több helyi iskolaláncot vásárolt fel. A vállalat most már az Egyesült Államok egyik legnagyobb speciális oktatási vállalataként működik. Azonban ez a terjeszkedés aggodalmakat vetett fel a minőség romlása miatt. Volt alkalmazottak szerint az Audax alatt a diákok biztonsága és tanulmányi előrehaladásuk rovására történt ez a növekedés. A magántőke üzleti modellje ellentmondhat annak a missziónak, hogy minőségi oktatást nyújtson speciális igényű diákoknak. A New Story esete rávilágít arra, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük azoknak az intézményeknek, amelyek profitot próbálnak termelni miközben speciális oktatást nyújtanak. Az ilyen típusú tulajdonosi struktúrák hatásaival kapcsolatos aggályok között szerepelnek az alkalmazottak képzési hiányosságai valamint a diák biztonságának veszélyeztetése. Emily története azt mutatja meg milyen fontos lenne biztosítani azt, hogy minden gyerek megfelelő támogatást kapjon ahhoz, hogy fejlődhessen és boldogulhasson - függetlenül attól, hogy milyen háttérrel rendelkezik egy adott oktatási intézmény.

Címlapkép: Getty Images

