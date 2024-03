Meglepő vallomást tett VV Alekosz: kiderült, mi a legmagasabb iskolai végzettsége

VV Alekosz még érettségivel sem rendelkezik – vallotta be a férfi Ágai Kis András Mutasd magad! című podcastjében. A beszélgetésben elhangzottakról a Blikk számolt be.

A prioritás 14 éves koromtól kezdve csak a zene volt, semmi mással nem foglalkoztam, abból is éltem, elég magas szintre jutottam. Jól működött, nagyon jól is éltem belőle, aztán jött a ValóVilág, ezért félbe kellett szakítani [a középiskolát]. Autószerelő akartam lenni, jártam is tanműhelyekbe, szerszámkészítőnek is tanultam, de aztán 16-17-18 éves koromra annyira beindult a zene, hogy kiszálltam. Ezért nekem nyolc általános a legmagasabb iskolai végzettségem és nem is akartam ennél többet

– mesélte VV Alekosz.

