Szelfis számlanyitás és 0 forintos havidíj? Így néznek ki a legnagyobb hazai bankok diákszámla ajánlatai

Az egyetemek indulása előtt sok diák számára fontos lépés a bankszámla nyitása. A legnagyobb hazai bankok versengő ajánlatokkal várják a fiatalokat, így érdemes alaposan áttekinteni ezeket még akkor is, ha már van számlájuk. A 18 éven aluliaknak szülői hozzájárulással is lehet bankszámlát nyitni, ami a szülők számára is lehetőséget ad a gyerekek pénzügyeinek nyomon követésére- összegezte az Eduline.

Az egyetemekre való felkészülés részeként a diákoknak fel kell készülniük az önálló pénzügyi döntések meghozatalára. Mivel az egyetemek számos pénzügyi tranzakciót igényelnek, a bankszámla nélkülözhetetlen eszköz. A diákszámlák kínálata széles skálán mozog, de általában alacsonyabb számlavezetési díjakat és ingyenes készpénzfelvételt kínálnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az online bankolás és az átlátható mobilalkalmazások szintén fontos szempontok a fiatalok számára, akik elsősorban telefonjukról intézik pénzügyeiket. A fiatalok számára különösen vonzó lehet a szelfis számlanyitás lehetősége is, ami egyszerűbbé teszi a banki ügyintézést és a mobilbankolást. Emellett érdemes figyelembe venni az ATM-ek elérhetőségét és a külföldi kártyahasználati díjakat is a számlaválasztás során.

