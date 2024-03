A tavaszi szünet kezdete 2024-ben: mikor lesz és meddig tart a tavaszi szünet? Iskolai szünetek időpontja

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Azt gondolhatnánk, hogy a tavaszi szünet dátuma csak a diákok számára lehet érdekes, pedig közvetett módon rengeteg lakost érint az iskolásokon kívül is. Ilyenkor változnak ugyanis a menetrendek, sokan vesznek ki szabadságot, utaznak, ez meglátszódhat az utak, boltok, vendéglátóhelyek forgalmában is. Aki kerülné a zsúfoltságot, jól gondolja meg, hogy a tavaszi szünet idején milyen programot tervez. Az ügyintézési idők szintén megnyúlhatnak és általában is számítani kell arra, hogy sokan vannak ilyenkor szabadságon minden munkahelyen. Mutatjuk az iskolai szünetek dátumait.

A húsvéti szünetre már nem kell sokáig várni! Hogy mikorra esik a tavaszi és a nyári szünet 2024-ben? Mikor lesz a tavaszi óraátállítás? Mikor lesz a következő hosszúhétvége, mikor lesz idén a pünkösd? Mutatjuk a legfontosabb dátumokat! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mikor lesz a tavaszi szünet 2024-ben? 2024-ben a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27., szerda lesz, vagyis március 28-án csütörtökön már nem kell iskolába menni. A szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8-a, hétfő lesz. Mivel a húsvét vasárnap idén viszonylag koránra, március 31-re esik, a tavaszi szünet is hamar itt lesz. A dátumok még az augusztus 22-én, a Magyar Közlönyben megjelent 2023/2024-es tanév rendjéből derültek ki. A tavaszi szünet kezdete és vége Március 28-a, csütörtöktől április 7-e, vasárnapig nem kell iskolába menni. Fontos, hogy ezek a dátumok az általános és középiskolákra érvényesek, a felsőoktatási intézményekben a szünetek ezektől eltérhet. Az egyetemi, főiskolai tavaszi szünet pontos dátumáról az intézmények honlapján érdemes tájékozódni. Óraátállítás 2024 tavasz Bár az Európai Unió legutolsó döntése szerint 2024-ben minden országnak véglegesen át kell állnia a választott téli vagy nyári időszámításra, és ezután több óraátállítás nem lesz, egyelőre nincs hír az óraátállítás eltörlésével kapcsolatban. Igaz, ezt az EU-s határidőt is már többször kitolták, a halasztás benne van a pakliban. Nagyon úgy fest, hogy idén még marad az óraátállítás. A nyári időszámítás mindig március utolsó vasárnapján kezdődik, így 2024-ben, március 29-én kell majd átállítani az óráinkat - éppen húsvét vasárnapján. A tavaszi szünet és az ünnepnap így legalább megkönnyítheti az átállást idén is. A tavaszi óraátállítás során hajnal 2-kor előrefelé, hajnal 3-ra tekerhetjük a mutatót, tehát egy órával kevesebbet alhatunk, ahogy gyakran meg szokták fogalmazni. A húsvéti ünnepek dátuma 2024-ben A húsvét időpontja minden évben változik, a március 20-a utáni első holdtöltét követő vasárnapra esik. Mivel tavasszal az első telihold legkorábban március 21-én lehet, de a húsvét vasárnap nem eshet pontosan a telihold napjára, legkorábban március 22-re eshet a húsvét. 2024-ben nagypéntek március 19-re, húsvét vasárnap március 31-re, húsvét hétfő pedig április 1-re esik. EZ IS ÉRDEKELHET Munkaszüneti napok 2024: íme, a 2024-es munkaszüneti napok listája! 2024 munkaszüneti napok naptár: ekkor lesznek a 2024-es munkaszüneti napok a, munkaszüneti napok 2024 évi lista szerint. Nézzük, mikor lesznek a 2024. munkaszüneti napok! Mikor lesz a pünkösd 2024-ben? 2024-ben május 19-re esik pünkösd vasárnap és május 20-ra a pünkösd hétfő. A nyugati keresztény hagyományok szerint legkorábban május 10-re és 11-re eshet a pünkösd, mivel azonban 2024-ben a húsvét is viszonylag korán van, és a pünkösd a húsvét után a hetedik vasárnapra és az azt követő hétfőre esik, így a pünkösd is hamar eljön. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Munkaszüneti napok és hosszúhétvégék 2024-ben Nemrég hagytuk magunk mögött a pénteki március 15-i ünneppel kiegészített háromnapos hétvégét, de máris jön a négynapos húsvéti hétvége. 2024-ben korán van húsvét, és még március 15-e is péntekre esett, ezért eshet ilyen közel egymáshoz két hosszúhétvége. Lássuk, mit tartogat még a 2024-es év pihenés terén! Hamarosan következik a húsvét: március 29-e, nagypéntek és április 1-je, húsvét hétfő munkaszüneti napok.

Még pünkösd előtt is lesz egy munkaszüneti nap: május 1-je, szerda.

Pünkösd hétfő május 20-ra esik.

Augusztus 20. is szerencsésen keddre esik idén, augusztus 19-re, hétfőre ezért áthelyeztek egy pihenőnapot. Ezt augusztus 3-án, szombaton kell majd ledolgozni.

Október 23-a idén szerdára esik.

November 1-je pedig péntekre, így ősszel is kijut még egy háromnapos hosszúhétvége.

A karácsony pedig rekord hosszúságú lesz: december 25-e szerdára, 26-a pedig csütörtökre esik, de 24-én és 27-én sem kell majd dolgozni. Ezeket a napokat december 7-én és 14-én, szombaton ledolgozzuk majd előre. Okosan érdemes kivenni a szabadnapokat A dolgozók mindig úgy próbálnak sakkozni a szabadságaikkal, hogy minél több egybefüggő napnyi pihenés jusson számukra az évben. Hogy érdemes ezt idén csinálni? A május 1-i és a 20-i munkaszüneti naphoz is 4 szabadnapot hozzácsapva 9-et pihenhetünk egyben a hétvégékkel együtt. Az augusztusi négynapos hétvége után mindössze 3 szabadnap kivételével nyerünk 9 napot. Az október 23-i szerdai munkaszüneti nappal hasonló a helyzet, mint a május 1-jével. A november 1-i munkaszüneti napot 4 szabadnappal kiegészítve ugyancsak 9 napot pihenhetünk. A legjobb azonban a karácsony: az előre ledolgozott szombatok ha a hétfői napot kivesszük, tehát egy napot, akkor is 9 napnyi pihenést nyerünk vele. Ha tehát így osztunk be 16 napnyi szabadságot még az évből, akkor ezáltal 45 napot nyerünk hosszabb pihenésre. Mikor kezdődik a nyári szünet 2024-ben? A 2023/2024-es tanév 2024. június 21-ig, péntekig tart a már említett rendelet alapján. 2024-ben szeptember 1-je vasárnapra esik, így valószínűleg szeptember 2-án kezdődhet az iskola a nyári szünet után. A nyári időszakra már most érkeznek a foglalások a szálláshelyekre, rengeteg munkahelyen már elkezdődött a nyári szabadságok kivételének tervezése. Ne késlekedjünk ezzel, minél előbb érdemes lecsapni a legjobb időszakokra az úti célunk és a pénztárcánk szempontjából, kisakkozni a szabadnapokat. Érdemes utána nézni a főszezonon kívüli és azon belüli áraknak, mind szállás, mind fürdőbelépők és más költségek tekintetében. Érdemes már most elkezdeni félretenni a nyaralásra.

Címlapkép: Getty Images

