Egyre nagyobb a katasztrófa az intézményekben: van, ahol akár 5 munkatárs is hiányzik

Több óvoda és iskola egyszerre négy-öt, sőt akár hét-nyolc pedagógust keres a közigállás.gov.hu-n, Facebook-csoportokban és más álláskereső portálokon, annyian távoztak a tanév végén. Van, aki nyugdíjba ment, mások iskolát váltanak, és olyan is akad, aki más területen helyezkedik el.

Van olyan intézmény, ahol 10-ből 5 óvodapedagógus ment el, egy pedig nyugdíjba, míg máshol 6 új kollégát keresnek, logopédust, gyógytestnevelőt és pszichológust is. Nem példa nélküli, hogy az óvodák és iskolák egyszerre négy-öt, sőt akár hét-nyolc pedagógust keresnek, annyian távoztak - nyugdíjba, más iskolába/óvodába vagy más szakmába - a tanév végén.

A közigállás.gov.hu-n is akadnak olyan intézmények, amelyek több álláshirdetést is feladtak, az egyik Pest megyei óvodában például nyolc szabad álláshely van, az egyik II. kerületi általános iskola is több tanárt - köztük matematika és informatika szakost - keres. A „tanár” kulcsszóra legutóbbi kereséskor egyébként már 3069 meghirdetett állást listázott a közszféra állásportálja.

A tömeges felmondások hátterében legtöbbször a rendkívül alacsony fizetés és a magas munkateher áll, ami mellett nagyon nehéz még mellékállást is vállalni - mondta az Eduline-nak Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának tagja. Olyan esetet is hallott, hogy egy egykori fizikatanár, doktori címmel rendelkező egyetemi adjunktus kitanulta a villanyszerelő szakmát, később példáját több ismerőse is követte.

Nagy Erzsébet kiemelte, hogy a számszerűsített és egyre látványosabb tanárhiány mellett kevés szó esik a bújtatott álláshelyekről. Ez azt jelenti, hogy ha egy iskolában például 22 angolóra (tehát egy tanári állás) betöltetlen, és tanévkezdésig nem tudnak felvenni új embert, akkor ezt a betöltetlen óraszámot az iskola meglévő tanárai közt osztják szét. Hozzátette: érdemes azt is látni, hogy számos álláshelyet a minimális 22 helyett már heti 25-26 órával hirdetnek meg.

Vészmegoldások

Az igazgatóknak a toborzáshoz, és a pályakezdők bevonzásához, motiválásához nem maradt túl sok eszközük, mondta el Nagy Erzsébet. Sokan a közszféra oldala mellett már nagy álláskereső portálokon is hirdetnek. Ha a helyzetet nem tudják szeptemberig orvosolni, csoportbontásokat, szakköröket és egyéni fejlesztéseket kell megszüntetniük.

A pályakezdőket az alacsony bér mellett a csökkenő autonómia, a szabad tankönyvválasztás korlátozása, a megszüntetett, korábban a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés sem vonzza az iskolákba, óvodákba. A nyugdíjas kollégák alkalmazása sem egyszerűbb – tette hozzá. Az alacsony órabér miatt a megbízási szerződéssel foglalkoztatott tanárok is jobban meggondolják, vállaljanak-e nyugdíjas éveik alatt tanítást. Az új kataszabályozásról elmondta, hogy ez rendkívül hátrányosan érinti majd a pedagógusokat, hiszen sokan közülük azért választják ezt az adózási formát, mert más munkáikra így tudnak számlát kiállítani.