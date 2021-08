Pillanatok alatt szállnak el az tanszerek árai: könnyen sok tízezres kiadás lehet a vége

Ha a tornacipőtől az íróasztalig minden a bevásárlókosárba kerül, könnyen 70-80 ezer forintba is kerülhet egy iskolakezdő gyermek első éve – írja az Eduline.

A lap megjegyzi, egy friss kutatás szerint akár 50 ezer forintot is elvihet a tanévkezdés, de az összeg attól is függ, kell-e új iskolatáska, mert az akár meg is duplázhatja a költségeket. Ez azonban még óvatos becslés, átlag is lehet, ugyanis egy elsősnek, akinek gyakorlatilag mindenre szüksége van az elkövetkezendő évekre, mindez 70-80 ezer forintjába is lehet a tornacipőtől, a füzeteken át az íróasztalig. Mindez ráadásul középkategóriás minőséget jelentene.

Az összeg persze jelentősen függ attól, ki milyen minőséget akar. 10 füzet például kerülhet 600, de 10 000 ezer forintba. Ugyancsak, például a tornafelszerések közül a cipő lehet 2 000 meg 20 000 forint is, és ugyancsak erősen megdobja a büdzsét például egy iskolatáska is, ami a pár ezres kategóriától nagyon könnyen eljuthat a több tízezresig. Jó hír ugyanakkor a szülők számára, hogy az első jelentős kiadáshullám után a kövekező nagy lépés már a gyerek saját laptopja lesz.