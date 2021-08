Több százezer magyar gyerek lehet a tanévkezdés nagy vesztese: nekik a legnehezebb ez az időszak

Körülbelül 300 000 egyszülős család van ma Magyarországon. Ezekben a családokban pedig 500 000 gyerek nevelkedik, akiknek a fele szegény. Nekik kifejezetten nehéz minden évben az iskolakezdés, hiszen azokban a családokban, ahol nincs pénz, hirtelen, minden év szeptemberén nem terem csak úgy pár tízezer forint tanszerekre. Az egyszülős családok nehéz helyzetéről, a beiskoláztatás nehézségeiről, a pandémia árnyékáról, illetve a tartásdíj-fizetési morálról Nagy Annával, az Egyszülős Központ kuratóriumi elnökével beszélgettünk.

Körülbelül 300 000 egyszülős család van ma Magyarországon. Ezekben a családokban pedig 500 000 gyerek nevelkedik. És bár közülük nem mindegyik iskoláskorú, több százezer, egy szülő által nevelt magyar gyermek van, akinek a jövő héten megkezdődik a tanítás. Az évnek ez az időszaka tehát rendkívül komoly ügynek számít az egyszülős családok életében.

A helyzet pedig sok esetben kritikus, a „magyar egyszülős családok több mint fele ugyanis nehéz anyagi helyzetben él” – ezt Nagy Anna, az Egyszülős Központ kuratóriumi elnöke mondta el a Pénzcentrumnak. A szakértő azt is hozzátette, hogy az egyszülős családok a legveszélyeztetettebbek az elszegényedés kockázatában. Úgyhogy a mindenkori tanévkezdés sok családnak komoly anyagi nehézségeket okoz.

Miből vegyek tanszereket?

Nagy Anna lapunknak beszélt arról, hogy az ingyen-tankönyvek tényleg nagy segítségre voltak ezeknek a családoknak, a szükséges füzetek, tolltartók, tornazsák és tornacipőkből viszont gyorsan össze tud jönni egy tetemes összeg. Igaz, ha egy háztartásban több gyerek van, akkor az abból a szempontból lehet könnyebbség, hogy működhet az egyes eszközök „öröklődése”. De például a teleírt füzeteket nem lehet örökölni, így azok mindig költségként fognak megjelenni.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy inkább az általános iskola vagy netán a középiskola jelenti a nagyobb kiadásokat ezeknek a családoknak. Nagy Anna arról beszélt, hogy minél nagyobb egy gyerek, annál többe kerül. Akinek tehát középiskolás a gyermeke, az nagy valószínűség szerint többe kerül, mint egy általános iskolás. Az viszont igaz, hogy azok a családok, ahol a gyermek most kezdi az általános iskolát, hirtelen elég nagy költséggel kell, hogy szembenézzenek. Lévén, hogy mindenszükséges felszerelést egyszerre kell beszerezniük, az iskolatáskán át, a füzeteken keresztül, a tornafelszerelésig.

Azt tehát nehéz lenne megmondani, hogy pontosan mekkora kiadást jelent az iskolakezdés, az viszont biztos, hogy a tételek könnyen több tízezres magaslatokig futhatnak, főleg azoknál a korcsoportoknál, ahol az adott iskolaév miatt jóval több kiadások szükségesek.

Amikor viszont egy családnak nincs pénze, akkor egyszerűen a tanévkezdésre sincs több tízezer forintja

- mondta el a Pénzcentrumnak Nagy Anna, aki szerint nagy vészben egészen egyszerűen kreatívnak kell lennie az embernek. Saját elmondása szerint az Egyszülős Központnak van egy nagyon népszerű Facebook-csoportja egyszülős családok számára, ahol a szülők tudnak csereberélni, kinőtt, már nem használt, jó állapotú eszközöket ingyen kicserélni egymás között. Sok családnak ez óriási segítség, és sokan élnek is ezzel.

A kuratóriumi elnök beszélt arról is, hogy az Egyszülős Központhoz is sokan mennek segítségért, ők pedig igyekeznek segíteni a nehéz pillanatokban. Nagy Anna rengeteg szülői beszélgetés nyomán elmondta, sok anyuka vagy apuka akár már áprilisban, májusban elkezd, ha még csak néhány ezer forintit is, de félretenni a szeptemberi iskolarajtra.

Sőt, sokan vannak olyanok is, és ezt is bátran lehet ajánlani is, egyfajta cselként, akik az augusztusi nagy tanszer roham után inkább szeptember vagy október elején veszik meg a szükséges eszközöket, akár már a jövő évre is. Ilyenkor ugyanis óriásiak az akciók. Érdemes tehát a nagy tanszerbevásárlást nem közvetlenül az iskolakezdés előtti hétre hagyni, ilyenkor a legnagyobb ugyanis a kereslet, ami egy-két akció kivételével az árakban is meglátszik.

Mi például tavaly több mint 100 családnak segítettünk, idén is folyik egy akciónk, ami tornacipőt, tornazsákot, uzsonnásdobozt és egyéb felszerelést juttat el a rászorulóknak. De mi is azért tudunk segíteni, mert nekünk is segít valaki. Ezek jellemzően cégek, olyan partnerek, akikkel együtt tudunk működni. De természetesen olyan is van, amikor mi magunk, az Egyszülős Központ vesszük meg, ami éppen kell. Ha valaki hozzánk fordul, akkor olyan azért ritkán szokott lenni, hogy semmiben nem tudunk segíteni

- mondta el Nagy Anna, akitől azt is megkérdeztük, hogy információ szerint az egyszülős családok jobbára miből fedezik az évközben felmerülő, például az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásaikat. A vezető elmondta, bár konkrét információja, statisztikája nincsen, tapasztalatai szerint legtöbben megtakarításból, év közbeni pénz-félretétellel próbálják ezt megoldani. Ez persze nem zárja ki a hitelfelvételek lehetőségét, de ezt Nagy Anna szerint, ha így is lenne, nem igen szokták megosztani az Egyszülős Központtal vagy személyesen vele.

Egyszülős családok a Covid árnyékában

Nem tudom, volt-e olyan családtípus vagy olyan társadalmi réteg, akit annyira erősen megütött volna a koronavírus-járvány, mint az egyszülős családokat. Gondolok itt arra, hogy ezekben a helyzetekben egyetlen szülőnek kellett dolgoznia, háztartást vinnie, a gyerekekkel való távoktatást intéznie, illetve, ha a háznál volt kisebb gyermek is, akkor vele is kezdeni valamit. Mindezt sokszor úgy, hogy a nagyszülők is le voltak tiltva a találkozásról, illetve más, segítség kérő helyre sem lehetett menni

- összegezte tapasztalatait a lezárásos időszakról Nagy Anna, aki szerint ezek a családok teljesen kikészültek ebben a „borzasztóan nehéz időszakban”. Mindezen nehézségek mellett ráadásul olyan egyedülálló szülők is voltak, akik a munkájukat is elveszítették. Sok esetben azt sem tolerálták jól egyes munkáltatók, hogy az embernek otthon kellett volna maradnia a gyermekével. Ez pedig nagy tragédia egy ilyen család életében, úgyhogy a szakember szerint sokszor fel sem lehet fogni, hogy ezek az egyedülálló szülők, hogyan tudnak a felszínen maradni.

Nagy Anna szerint sok esetben ezek a nehézségek csak úgy abszolválhatók, ha a szülők napról, napra, mindig az éppen előttük álló problémákat kezelik, mondván, sok esetben, ezeknél a családoknak, egy napra is jut éppen elég kihívás. A következi napival elég lesz majd akkor foglalkozni, ha bekövetkezik. Értve ez alatt például azt is, hogy bár most úgy tűnik, klasszikus mederben indul meg az oktatás az iskolákban a jövő héttől, nem lehet tudni, hogy egy esetleges nagyobb negyedik hullám mennyire keverné meg a kártyákat. Erre a szülőknek természetesen készülniük kell, de előre aggódniuk nem biztos, hogy érdemes.

A távoktatással azonban mindenféleképpen nagy probléma Nagy Anna szerint, hogy sok családnak egyszerűen nem volt olyan eszköze, ahol a gyerek/gyerekek tanulni tudtak volna. „Mi 150 laptopot osztottunk szét olyan helyekre tavaly, ahol nem volt” – tette hozzá a vezető, aki elmondta azt is, hogy bármilyen nehéz is, a nap végén

a gyereket fel kell nevelni, etetni, szeretni kell. Úgyhogy bármi jön szembe, azt akárhogyan is, de meg kell oldani.

Az egyszülős családok Achilles-ina

Óriási probléma ma Magyarországon, hogy miközben az egyszülős családok több mint fele szegény, a gyerekek, akik egyébként jogosultak lennének tartásdíja, közel negyedük nem kapja azt meg. Ez pedig több mint 90 ezer gyereket jelent.

Ez egy döbbenetesen magas szám

- hívta fel a figyelmet Nagy Anna, aki elmondta azt is, sok külön élő szülő van sajnos a világban, aki azt gondolja, hogy a gyerekvállalás felelőssége addig tart, amíg látja vagy adott esetben együtt él a gyerekkel. A szakember ugyanakkor elmondta, 2022 január elsejétől gyökeresen megváltozik majd minden az elmaradott tartásdíjakat illetően:

Eddig ugyanis egy szörnyen méltatlan, és egy jóformán soha véget nem érő hajszába kellett bonyolódnia a gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülőnek azért, hogy megpróbálja megszerezni az elmaradt tartásdíjat. Ez a rendőrségen át, a bíróságon keresztül a végrehajtókig terjedt, és Nagy Anna szerint, mindez nem egyszer annyi időt vett igénybe, hogy a gyermek, a procedúra alatt (sikeresség nélkül) egyszerűen felnőtt.

Jövő év elejétől azonban az állam megelőlegezi majd három hónap tartásdíj elmaradás után az érintett egyszülős családnak a tartásdíjat, havi maximum 50 200 forintig alap esetben három évig, amit további háromra meg lehet hosszabbítani. Ezek után pedig az állam lesz majd az a szerv, aki köztartozást ró ki a nem fizető szülőkre.

Akik eddig nem gondolták azt, hogy dolguk lenne a gyerekükkel, talán ez majd motiválja őket, mert a köztartozás nem vicces dolog, ez most az első alkalom, hogy ilyen történik Magyarországon, eddig a törvény sokkal szűkebb rétegnek, sokkal kisebb volumenben biztosított ilyesféle privilégiumokat. Sok szülő várja már ezt számolt be a legújabb fejleményekről Nagy Anna, aki szerint

egy ilyen határozat is rengeteg család életét könnyítheti meg, legalább anyagi szinten, akár majd a következő évtől a tanszervásárlások kapcsán is.