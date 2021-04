Kényszerhelyzetben a családosok: kimerültek a távoktatásban, de a vírustól is tartanak

Az iskolák és óvodák nyitásával kapcsolatban megosztottak a nagycsaládos szülők is, most nagyobb a félelem az emberekben, mint tavaly ilyenkor. A családszervezetek azt javasolták Orbán Viktornak, hogy nyáron már lehessen táboroztatni, nagyon sok család ugyanis kimerült az otthoni online oktatás miatt.

A lényeg, hogy nyárra jöjjünk rendbe, fontos, hogy legyen lehetőség a táborok megszervezésére, és a diákok is szeretnék még az osztálykirándulásokat megtartani – mondta a Magyar Nemzetnek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin. A több mint harminc éve működő családszervezet vezetője szerint korábban nagyon vegyes volt a kép, a családok egy jó része nyitni szeretett volna, mert egyszerűen elfogyott az erejük, elfogyott a lehetőségük, és szükségük van arra, hogy megnyissák az óvodákat, iskolákat, ezzel biztosítva számukra a gyerekfelügyeletet is.

A nagycsaládosok másik része talán nincsen ekkora kényszerhelyzetben, és a szeretteit, illetve a saját maga életét féltve még tart a nyitástól

– fogalmazott Kardosné Gyurkó Katalin, aki úgy véli, most nagyobb félelem van az emberekben, mint egy évvel korábban. Azt is elmondta: nagyon sok család visszajelezte, hogy várja a vakcinát, és nem akar megfertőződni, amíg sorra kerül. Arra is kitért, hogy húszezer fős közösségi csoportukban szinte egymásnak estek a családosok a nyitás kérdésével kapcsolatban, ez is jelzi, hogy nő a nyomás is az emberekben a helyzet miatt.