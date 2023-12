Elindult a roham az idősotthonokba: akár évekig is várhatnak a családok 1-1 helyért

Zsúfolt időszak az év vége és az év eleje az idősotthonokban. A három idősotthont üzemeltető Irmák Nonprofit Kft. tapasztalata szerint ekkor indul meg a roham a férőhelyekért. Magyarországon tízből három idős ember él egyedül, minden harmadik 60-79 év közötti pedig magányosnak vallja magát. Szakértők arra hívják fel az érintettek és a hozzátartozók figyelmét, hogy érdemes az idősotthoni férőhelyről időben gondoskodni.

Ahogy a legtöbb helyen, úgy az idősotthonokban is zsúfolt időszaknak számít az év vége. Sokak ugyanis az ünnepi időszakban szembesülnek azzal, hogy idős hozzátartozójuknak 24 órás felügyeletre van már szüksége, ahol gondoskodnak arról, hogy biztonságban legyen. Gyakran pedig az érintettek is ekkor ismerik el, hogy javulna az életminőségük, ha folyamatos ellátásban részesülnek.

„A szokásosnál is több megkeresést kapunk az ünnepek elteltével mind az otthonba bekerülni kívánó idős személyektől, mind pedig a hozzátartozóktól. A férőhelyek iránt mindenhol hatalmas az érdeklődés. Folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően mi az otthonainkban akár azonnali férőhelyeket is tudunk biztosítani, azonban ez messze nem általános: az ország több pontján akár két év is lehet a várakozási idő” - mondta Szebenszki Balázs, az Irmák vezetője.

A szakértő hangsúlyozza, hogy a prevenció a legfontosabb. A felkészülést az időskori ellátásra már akkor el kell kezdeni, amikor az érintett még fizikai és mentális ereje teljes birtokában van. A szakértők arra biztatnak mindenkit, hogy idejében készüljön fel és ne várja meg saját, vagy szerettei mentális/fizikai hanyatlását. A belépéshez szükséges dokumentáció kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár, azonban biztosítja azt, hogy az érdeklődő felkerüljön a várólistára.

A téma sokakat érint. Az Irmák Nonprofit Kft. 2022-ben készített felmérése szerint a 60-79 évesek 28%-a él egyedül, és ennek a korosztálynak a harmadát (34%) olykor maga alá gyűri a magány. A lakosság egy számottevő része próbál meg korszerűtlen, alig fűtött lakásban túlélni, védtelenségüket pedig gyakran fokozza, hogy nincsenek hozzátartozóik, vagy azok nem tudnak velük időt tölteni. Az idősek 70%-a a felmérések szerint bizonyos körülmények esetén szívesen vonulna otthonba.

Az idősotthon a biztonságon túl otthont és társaságot is ad az idős embereknek - a karácsonyi időszakban is.

Az intézmény falain belül igyekszünk ünnepi hangulatot teremteni, hogy a lakóink átélhessék régebbi karácsonyaik légkörét. Aki szeretné, természetesen a szeretteivel töltheti a karácsonyt. Aki az intézmény falain belül marad, és társaságra vágyik, nálunk soha nincs egyedül. A társas kapcsolatok elősegítik a mentális állapot javulását, ami a fizikai állapotot is javíthatja

- mondta el dr. Pakucs Mónika intézményi orvos.