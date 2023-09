Hatalmas pofon az idős magyaroknak: már csak a nyugdíjkorrekció jelenthet megoldást?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár elmondható, hogy augusztusban tovább mérséklődött az infláció, annak mértéke még mindig 16,4 százalékos volt az előző év azonos hónapjához képest. Még rosszabb a helyzet, ha kifejezetten az élelmiszerek áremelkedését nézzük, az ugyanis 19,5 százalék volt 2022 augusztusához képest. Ez pedig azért probléma, mert a magyar lakosság – azon belül is különösen az idősebbek – jellemzően a jövedelme jelentős részét fordítja élelmiszer-vásárlásra. Ahogy minden hónapban, most is tíz alapvető élelmiszer átlagárán keresztül vizsgáltuk meg, hogy mennyi ételre futotta régebben egy átlagos nyugdíjból, és mennyire most.

