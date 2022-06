Nincs kiút az inflációs pokolból? Ennyire keveset ér az évközi nyugdíjemelés ilyen drágulás mellett

Hamarosan kézhez kapják a magyar nyugdíjasok a 3,9 százalékos júliusi emelést, amely mellett a magas infláció miatt döntött a kormány. Csakhogy amikor ez a döntés megszületett, még 8,9 százalékos éves inflációval számoltak, mostanra valószínűbb, hogy a drágulás még ennél is nagyobb lehet. Olvasóink véleményét kértük, milyen mértékű nyugdíjemelést tartanának korrektnek, hogy kompenzálni lehessen a jelenlegi inflációt. Kiderült, hogy a válaszadók fele szerint semmilyen mértékű nyugdíjemelés nem jelenthet megoldást.

Tállai András korábbi közlése szerint 2,6 millió nyugdíjas együttesen 184 milliárd forint pluszpénzt kap, vagyis átlagosan 70 770 forintot fizet ki a kormány a magyar időseknek. Már azt is tudjuk, hogy 2022. januárban 164 102 forint volt az öregségi nyugellátás átlagos összege havonta - a Magyar Államkincstár előzetes adata szerint. Ez azt jelenti, hogy az átlagos nyugdíjösszeget kapó időseknagyjából 6 ezer forint emelésre számíthatnak júliustól. Vajon elég-e ez a pénz, hogy kompenzálja az inflációt?

Az utolsó hivatalos inflációs előrejelzések 10 százalék feletti éves inflációra készülhetünk idén, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elemzők hónapról hónapra pesszimistábbak. A nyugdíjasok nemsokára kézhez kapják a rendhagyó júliusi emelés után járó nyugdíjat és egyösszegű utólagos kompenzációt, ez azonban az év eleji 5 és az évközi 3,9 százalékos emeléssel együtt is csak 8,9 százalék. Ezért valószínűleg novemberben újabb évközi emelésre kerülhet sor.

A Pénzcentrum megkérdezte olvasóitól, hogy szerintük megfelelő-e a 3,9 százalékos nyugdíjemelés a vágtató infláció kompenzálására. A válaszadóknak minössze egyetlen százaléka gondolta úgy, hogy a 3,9 százalék megfelelő kompenzációt jelent. A legalább 5 (3,3%), minimum 10 (12,3%) és a legalább 15 százalékra voksolók (15,5%) Együttesen nem teszik ki a válaszadók harmadát. Olvasóink egyötöde szerint még 20% sem lenne elég. Viszont meglepően nagy arányban, csaknem az olvasók fele, arra a válaszra szavazott, hogy "Nem utólagos nyugdíjemelésre van szükség, hanem a nyugdíjrendszer alapos reformjára".

Olvasóink már korábban is azon a véleményen voltak, hogy nem az infláció ellen kell intézkedni, hanem a béreket és nyugdíjakat rendezni: akkor az árstop kapcsán kérdeztük a véleményüket, milyen termékekkel bővítenék kört. Olvasóink februárban is toronymagasan úgy vélték: nem is árstopra lenne szükség, hanem olyan bérekre és nyugdíjra, amelyből kényelmesen be lehet vásárolni.

Mekkora nyugdíjemelés jön 2022 júliusában?

Azt, hogy pontosan hogyan kell kiszámolni, kinek mekkora emelés, korrekció érkezhet, ebben a cikkben részleteztük. Aki nem akar számolgatni, az megnézheti a várható összeget a Pénzcentrum nyugdíjkalkulátorával, csak a jelenlegi nyugdíjösszeget kell beírnia:

Lesz nagyjából 1 millió 165 ezer idős, aki az átlagnyugdíj alatti összeget kap, így számukra az emelés is legfelejbb 5200 forint lesz, vannak viszont több mint 100 ezren, akik 11 ezer forintnál is nagyobb havi emelést kapnak, egy összegben pedig több mint 78 ezer forintot júliusban.

A nyugdíjasok körében egy generációváltás zajlik, amelyet a pandémia fel is gyorsított: vagyis az elhalálozások következtében egyre többen lesznek a magasabb nyugdíjsávba tartozó nyugdíjasok. Az emelések szintén azt eredményezik, hogy egyre nagyobb a magasabb összeget kapók száma, ugyanakkor a kevés nyugdíjból élők egyre szegényebbek. A nyugdíjas szervezetek és nyugdíjszakértők is arra figyelmeztetnek évek óta, hogy a jelenlegi nyugdíjszámítási rendszer fenntarthatatlan.