Nyugdíjemelés 2022: hivatalos, ennyi plusz pénzt kaphatnak a nyugdíjasok novemberben ×

Fontos adatokat hozott ma nyilvánosságra a Központi Statisztikai Hivatal: augusztusban 15,6 százalékos volt a fogyasztói árak emelkedése, valamint januártól augusztusig terjedő időszakban 2022-ben eddig 10,7 százalékos volt a drágulás mértéke. Amennyiben idén is a megszokott rendben, novemberben inflációkövetően emelik a nyugdíjakat, akkor ez alapján az adat alapján 1,8 százalékos emelésre számíthat közel 2 millió magyar nyugdíjas. Az átlagos nyugdíj összege így 182 ezer forintra emelkedhet.

Idén júliusban rendkívüli évközi nyugdíjemelést hajtott végre a kormány: az év második felétől a jogosultak - az év eleji 5 százalékos emelésen felül további - 3,9 százalékponttal megemelt összegű nyugdíjban részesültek, az ezt megelőző hónapokra járó 3,9 százalékos emelést pedig egyösszegben kifizették a részükre. Így az 164 102 forintos átlagos nyugdíj összege nagyjából 170 ezer forintra nőhetett. Azonban ez az emelés sem tudta kompenzálni az elszabadult inflációt. Bár a nyugdíjasokat képviselő szervezetek és nyugdíjszakértők szerint indokolt lett volna további emelést végrehajtani a novemberben esedékes rendes emelés, kompenzáció előtt, erre nem született ígéret eddig, a november pedig egyre közeledik.

Így tehát, ha a szokásos, törvény által előírt rend szerint kapják meg a nyugdíjasok a novemberi emelést, az 2022-es évi januártól augusztusig tartó időszakban mért inflációs adat alapján fog megtörténni. Fontos tehát, hogy nem az augusztusi adat (15,6%), hanem az év első nyolc hónapjára vonatkozó adat (10,7%) a számítás alapja. A KSH mai közlése szerint pedig 2022. január–augusztusban az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 10,7, a nyugdíjas háztartások körében 10,6%-kal emelkedtek. (Ilyenkor a magasabb adatot veszik figyelembe az emelés megállapításánál az eddigi évek tapasztalatai szerint. Ez alapján tehát

a nyugdíjasok további 1,8 százalékpontos emelésre, az év eleji és évközi emeléssel együtt összesen 10,7 százalékos emelésre számathatnak idén.

Így számítják a nyugdíjemelést

Ma közölte a Központi Statisztikai Hivatal, mekkora volt a fogyasztói árak emelkedése a 2022-es év első 8 hónapjában. Ez az adat azért fontos minden évben a nyugdíjasok, vagyis jelenleg is közel 2 millió magyar számára, mert ez alapján ítélik meg, mekkora lesz a novemberi nyugdíjemelés összege.

A 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 62. paragrafusának (1) bekezdése kimondja, hogy "a tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást (...) a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni". Ez megtörtént ez év januárjában, emelkedtek a nyugdíjak a várt infláció mértékével, 5 százalékkal. A (3) és (4) bekezdés szerint pedig

Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor november hónapban - január 1-jére visszamenőleges hatállyal - kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni. A [...] nyugdíjemelésnél a nyugdíjasok fogyasztói ár növekedésének - a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott - várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét

- olvasható a vonatkozó törvényben.

Mivel a KSH mai közlése szerint 10,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak 2022. első nyolc hónapjában - tehát hangsúlyozzuk, nem az augusztusra vonatkozó 15,6 százalékot kell figyelembe venni a törvény szerint -, így 1,8 százalékos emelésre számíthatnak a magyar nyugdíjasok novemberben. Ez a szám pedig úgy jön ki, hogy a friss inflációs adatból (10,7%) kivonjuk az eddigi emelés mértékét (8,9%), ahogy a törvény írja.

Az átlagos nyugdíj összege így nagyjából 182 forintra emelkedik novemberben, hiszen 2022 januárjában 164 102 forint volt az átlagnyugdíj, mely a júliusi emelést követően 8,9 százalékkal volt magasabb, mint a 2021 decemberére járó nyugdíj. Ehhez jöhet még a novemberi 1,8 százalékos emelés, amelyet úgy kell számolni majd, ha ez hivatalos lesz, hogy nem a jelenlegi nyugdíj összegéhez kell plusz 1,8 százalékot hozzáadni, hanem még az év eleji, 5 százalékos emelés előtti összeghez kell annak a 10,7 százalékát hozzászámítani. Azonban ez még nem egészen biztos.

Még semmi sem biztos?

Nem lehet még biztosan állítani, mekkora lesz a nyugdíjemelés pontos összege, hiszen ahogy minden évben, idén is meg kell várni, amíg megjelenik a vonatkozó kormányrendelet. Tavaly október elején jelent meg a Magyar Közlönyben a nyugdíjprémiumról és a kiegészítő nyugdíjemelésről szóló rendelet, amelyből kiderült például, hogy a kormány eltér a nyugdíjprémium addig megszokott számításától - a nyugdíjasok javára. Így 2021-ben egyszeri alkalommal egységesen 80 ezer forint nyugdíjprémiumot fizettek a jogosultaknak. Így nem állítható, hogy biztosan további 1,8 százalékos emelésre lehet számítani novembertől, meg kell várni, amíg kijön a hivatalos rendelet.

Mivel az infláció augusztusban már 15,6 százalékos volt és az elemzők sem számítanak érdemi javulásra, lehetséges, hogy a kormány magasabb arányú, vagy összegű nyugdíjemelést ítél meg. Hiszen a január-augusztus időszakban mért fogyasztóiár-emelkedést még "lehúzzák" azok a hónapok, amelyekben az infláció még sokkal mérsékeltebb volt. Ősszel nem valószínű, hogy csökenne az árak jelenlegi meredek emelkedése, így ha látnánk előre a teljes évet, a drágulás mértéke minden bizonnyal több lenne, mint 10,7 százalék. Csakhogy előre ezt nem láthatjuk, mindössze elemzői becslések vannak.

A törvényi kötelezettsége a kormánynak viszont annyi, hogy a nyugdíjak kövessék a várható inflációt, így ha mindent az előírások szerint tesznek, akkor idén novemberben mindössze 1,8 százalékos lehet az emelés.

Az is fontos, hogy a 2022. évi nyugdíjemelés papírforma szerint azokra vonatkozik, akiknek 2022. január 1-je előtt állapítottak meg öregségi nyugdíjat, hozzátartozói ellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, illetve a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt kéttucatnyi egyéb ellátást. Tehát aki 2022-ben vált nyugdíjassá, az nagy valószínűséggel nem számíthat emelésre, hiába tud a boltban egyre kevesebbet vásárolni a nyugdíjából.

Hogyhogy csak 1,8%? Mikor eddig 2,6%, 4,1%-ról volt szó

Korábban lapunk is megírta, mennyi lehet majd a nyugdíjemelés mértéke, amelyet az elemzők teljes évre vonatkozó inflációs várakozásai alapján közöltünk. Júliusban még azt jósolták a szakértők, hogy előreláthatóan 2022-ben 11-11,5 százalékos éves inflációra lehet számítani, vagyis 2,1-2,6 százalékkal többre, mint az addigi nyugdíjemelések együttes mértéke. Augusztus elején már borúlátóbbak voltak, 12-13 százalékos éves inflációt vetítettek előre, ami 4 százalék feletti emelést jelentene. Még Farkas András nyugdíjszakértő is jóval magasabb százalékokról beszélt korábban.

Ezek alapján számoltunk korábbi cikkeinkben, ezek a várakozások azonban figyelembe veszik az őszi időszakot is - szemben a törvényben előírt számítási móddal, amely csak az év első 8 hónapjával számol. Így lehet, hogy 1,8 százalékos emelés most alacsonynak tűnhet. Várhatóan a 2022-es évre vonatkozó elemzői várakozások tovább emelkednek - ahogy tették eddig szinte minden hónapban -, akár 14 százalékos éves inflációt is előre vetíthetnek. Azok alapján több, mint 5 százalékos nyugdíjemelés lenne indokolt, viszont hangsúlyozzuk: a kormánynak nem ezeket, hanem a KSH mutatóit kell figyelembe vennie az emelés megállapításakor.

Mi a helyzet a nyugdíjprémiummal?

A nyugdíjprémium számításáról szintén az említett 1997-es tb-törvény rendelkezik. Eszerint amennyiben az adott évi GDP várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, valamint a költségvetési egyenleg tartható, akkor a nyugdíjasokat prémium illeti meg. Ezt pedig úgy számolják ki, hogy összeszorozzák a 3,5 százalék feletti részt és a novemberben esedékes nyugdíj 25 százalékát (de maximum 20 ezer forintot!). Emiatt a maximálás miatt a legtöbb nyugdíjas hasonló összegre számíthat, csak a kevés nyugdíjat kapók kapnak kevesebbet.

Bár tavaly egységesen 80 ezer forintot osztottak ki az időseknek, viszont 2021 kivételes év volt, amikor 7,1 százalékkal nőtt a GDP. Igaz, akkor a viszonyítási alap a járvány sújtotta 2020-as év volt.

Elviekben tehát ha idén is 3,5 százalék felett alakul a GDP, és tartható a költségvetési egyenleg, akkor a nyugdíjemelés mellett prémiumot is fizethet a kormány a nyugdíjasoknak. A KSH legutolsó friss adatai szerint a gazdaság teljesítménye – a nyers, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt – 6,5%-kal növekedett az előző év - vagyis 2021 - azonos negyedévéhez mérten. A II. negyedévben az előző negyedévhez viszonyítva 1,1%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye.

2022. első félévében így a gazdaság teljesítménye 7,3 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.



Ha a gazdaság teljesítménye kitartana a 7,3 százalék mellett, akkor 3,8 százalékos - de maximálisan 76 ezer forint - lehetne a novemberi nyugdíjprémium. Azonban egyrészt a szakértők a gazdasági növekedés visszaesését jósolják, másrészt a kormány dönthet másként is. Emlékezzünk vissza, tavaly például úgy döntöttek, hogy egységesen minden nyugdíjas 80 ezer forintos prémiumot kap. Az, hogy mekkora lesz a prémium mértéke, tavaly október elején derült ki a vonatkozó kormányrendeletből. Idén, akárcsak a nyugdíjemelés esetében, szintén ki kell várni a hivatalos rendeletet - addig csak találgatni lehet.