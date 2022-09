Nevetségesen alacsony nyugdíjat kap a Szomszédok legendás szereplője: ebből hogy lehet megélni?

A kata adózási rendszer megszűnése nemcsak lelkileg, de anyagilag is megviselte Pásztor Erzsi színművészt: ha abba kellett volna hagynia a munkáját, nehezen jött volna ki a nyugdíjából.

Nem titkolja, hogy 150 ezer forint a nyugdíja, ami szerinte nem számít rossznak, de próbáljon valaki ebben a gazdasági helyzetben ennyibő megélni! Ahhoz, hogy gond nélkül fenn tudjon mindent tartani, és ki tudja fizetni a dráguló rezsit, szüksége van munkájából származó bevételre" - nyilatkozta Pásztor Erzsi a Blikknek.

Ha nem dolgoznék, nem tudnék megélni

– vallotta be őszintén. A Kossuth-díjas színművész megélhetése is veszélybe került a KATA-s rendszer szigorításával, hiszen eddig ő is egyéni vállalkozóként dolgozott a színházaknak.

A színésznő rendkívül hálás, hogy 86 évesen még midig foglalkoztatják őt a színházak és számolnak vele a rendezők.

