Máris belengették az újabb nyugdíjemelést: annyira elszállt az infláció, hogy muszáj lépni?

2022. januárban a nyugdíjasok 5 százalékos emelést kaptak – már így is magasabb összeget, mint a költségvetési törvényben eredetileg szereplő 3 százalék –, amire a magas infláció miatt volt szükség. Mivel azonban az idei első hónapban a várt stagnálás helyett a decemberi 7,4 százalékról 7,9 százalékra szökött az éves infláció, valószínűleg további évközbeni emelésre lesz szükség, hiszen az 5 százalékos emelés nem kompenzálja kellőképp az időseket a drasztikus drágulásért.

Elemzők szerint az áremelkedések üteme az idő előrehaladtával ugyan csökken, de az éves átlagos pénzromlás így is legalább 6 százalékos lesz - írja a Népszava. Szinte minden elemző 6 százalékra vagy annál is magasabbra emelte az inflációs várakozásait, ez pedig évközbeni nyugdíjemelést vetít előre. Hiszen a magyar nyugdíjakat a törvény szerint évente legalább az infláció mértékével emelni kell. Az infláció volt az oka annak is, hogy tavaly kétszer emeltek: nyáron a 2021. évi költségvetési törvény módosítását követően 0,6%-os rendkívüli kiegészítő emelést hajtottak végre, majd novemberben 1,2 százalékkal emelték visszamenőleg is a nyugdíjakat. Idén is várható, hogy év közben korrigálni kell az emelés mértékén.

A jelenlegi inflációs várakozások szerint vélhetően 2022. novemberben további, legalább 1 százalékos, januárig visszamenőleges nyugdíjemelésre lesz szükség. A novemberi visszamenőleges emelés azonban nem sokat jelent azoknak, akik most akarnak vásárolni a boltokban.

Ráadásul ezáltal is folyamatosan nő a szakadék a nyugdíjak és a bérek közötti szakadék, valamint a százalékos emelések következtében a kisnyugdíjasok egyre kisebb összegekből kénytelenek élni, míg a 400-500 ezer forintos - vagy akár milliós - havi nyugdíjat kapók egyre csak gazdagodnak az emelésekkel. A nyugdíjas szervezetek és nyugdíjszakértők is évek óta mondják:

a jelenlegi nyugdíjrendszer csak mélyíti a szakadékot az alacsony és magad jövedelmű nyugdíjasok között, és igazságtalanul csak az inflációhoz van kötve, a bérek növekedése nem érinti.



"A 13. havi ellátás bevezetése nyolc százalékos emelésnek felel meg, ami részben kompenzálja az elmúlt években elszenvedett veszteséget, de ennek ellenére tovább nyílik a bérek és a nyugdíjak közötti olló" – mondta el Farkas András nyugdíjszakértő, és kiemelte:

Az elszegényedési csúszda meredeksége most sokkal enyhébb lett a 13. havi nyugdíjnak is köszönhetően, de igazán mindaddig nem lehet zárni ezt az ollót, amíg a nyugdíjemelés módszere nem változik meg, és kizárólag az inflációt követ.