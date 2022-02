Máshogy számolják nemsokára a nyugdíjakat: mutatjuk, kik járnak igazán jól

Most úgy látszik, hogy jól járnak azok, akik 2022-ben igényelnek öregségi nyugdíjat, ugyanis idén várhatóan 8,6 százalékkal magasabbak lesznek a nyugdíj-megállapításnál alkalmazandó valorizációs szorzók.

Úgy látszik, jól járnak akik, 2022-ben igénylik az öregségi nyugdíjat, ugyanis idén nyugdíj-megállapításnál alkalmazandó valorizációs szorzók Farkas András, nyugdíjszakértő szerint – írja a napi.hu. Igaz, az idei biztos valorizációs szorzószámokról majd csak valamikor 2022 március második felében jelenik meg a kormányrendelet, de azok várható mértékét az előző évi nettó nemzetgazdasági átlagbér növekedése alapján már most is jól be lehet lőni – jegyzi meg a lap.

Fontos tudni, hogy az adott évben nyugdíjba vonulók havi nyugdíjának megállapítsa meglehetősen összetett módon történik, de a legfontosabb paraméterek közé tartoznak az egyes évekre megállapított úgynevezett valorizációs szorzók, amelyek az átlagos nettó keresetek alakulásához igazodnak. Az átlag nettó keresetek pedig magasabbak most, mint egy évvel korábban. Ráadásul Farkas András szerint mára tendenciózussá vált, hogy minél később vonul valaki nyugdíjba, az annál jobban jár, még nagyon hasonló életpályák esetén is.