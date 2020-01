Lehúzás, vagy óvintézkedés: feleslegesen fizetnek ennyi vízdíjat a magyarok?

A törvény szerint nyolc évente ki kell cserélni a vízórákat a lakásokban és családi házakban. Már megszoktuk ezt a kellemetlenséget, és tényleg elég ritkán fordul elő az ember életében, ezért ha morgolódunk is rajta, hamar elfelejtjük. De vajon miért van erre szükség? Az erre szakosodott cégek tapasztalata szerint a vízórák 95 százalékával nincs semmi baj, a lecserélt vízórák számlálójának elején gyakran két nulla is van, tehát jóval többre is képeseket ezek az eszközök. Elég lenne bevizsgálni őket. Csakhogy ez túl drága lenne, ezért inkább új vízórát szerelnek be a cégek, a régit meg kidobják.

A vízfogyasztás mérésének fő indoka az, hogy így jobban rá lehet venni a fogyasztókat, hogy figyeljenek oda, mennyit költenek. Egy köbméter víz 219 forint 2020-ban Budapesten, a csatornadíj további 381 forint köbméterenként. A fővárosi vízművek nem osztja meg éves jelentésében, hogy mennyi bevétele származik a lakosságtól, és mennyi a cégektől, állami szervezettől. A G7 utána járt a kérdésnek és az derült ki, hogy a lakosság 2018-ban 83 millió köbméter vizet fogyasztott. Ez azt jelenti, hogy egy lakosra havi 4,1 köbméter fogyasztás jutott, egy átlagos háztartásra pedig 9,6 köbméter. A vízdíj tehát havi 2282 forint körül alakul - ebbe már a havi 180 forintos alapíj is benne van.

Azaz nyolc év alatt egy átlagos lakásban vagy háztartásban 220 ezer forintot költenek a fővárosban vízdíjra.

Ehhez képest egy vízóracsere körülbelül 20 ezer forintba kerül. A víz használatáért fizetett költség közel tizedét az viszi el, hogy megméri a vízművek, mennyit fogyasztottunk. Igazából ez csak a vízóra csere díja: a szolgáltatás árában már benne van a vízóra leolvasások költsége, illetve a társasházi lakóknak nem csak a lakásban lévő víz mellémérő cseréjét kell kifizetni, hanem a társasházi főmérő cseréjét is. Ha pedig egy lakásban több mellémérő is van, akkor tovább nőnek a vízóra költségek.

Az is igen problémás, hogy éppen a legkevesebbet fogyasztókat, az egy fős - például nyugdíjas - háztartásokat aránytalanul magas költségekkel terheli a rendszer.

Azonban ez a gyakorlat nem általános, több Európai országban egész más a szabályozás: Szlovákiában például nem ismerik az emberek a vízóracsere nyűgjét: a pozsonyi vízszolgáltató honlapján például csak annyi tájékoztatás érhető el, hogyha úgy gondolja a fogyasztó, hogy rossz az óra, szóljon nekik, és cserélik. Az áraik között sem szerepel a vízóra csere. Közel negyedével kevesebbet fizetnek egy köbméter vízért a most már tehetősebb szlovákok, mint a magyarok.

Nem meglepő, hogy a szabályozásban verhetetlen németeknél viszont törvényileg kötelező a vízóra csere: még a magyarnál is egy leheletnyit szigorúbbak a szabályok. A hideg mérőket a 8 helyett alapvetően 6 évente kell cseréni, de a meleg víz mérőket 5 évente - de Németországban imádják a tartományok közti eltéréseket, ezért ebben is különböző szabályok lehetnek. Az árak viszont érdekesebbek: a jóval gazdagabb Németországban átlagosan 75 euró, tehát a budapestiénél alig több, 25 ezer forint a vízóracsere költsége.

Spanyolországban igen különböző az egyes városokban és tartományokban a szabályozás, de ott alapvetően 12 év a vízórák hitelessége. Ez azonban egy új szabály, akár 25 (!) éves mérőket is használnak még, 2019-től kötelező a tulajdonosoknak kicseréltetniük a vízórát. Viszont drága, 36 ezer forintnak megfelelő eurót is elkérhetnek érte. De ha évesítve nézzük, akkor még ez is a tizedével kevesebb, mint a fővárosi óracsere költség.