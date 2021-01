Egyszerűsített foglalkoztatás 2021: bér változások és az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2021-ben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2021: mi az egyszerűsített foglalkoztatás 2021 bér mértéke? Egyszerűsített foglalkoztatás hány órát dolgozhat, mik a követelmények?

Az egyszerűsített foglalkoztatás 2021 évében, a koronavírus járvány idején is rengeteg magyar munkavállaló életét határozza meg. Ha eddig nem hallottál róla, vagy a nyáron Te is egyszerűsített foglalkoztatás keretei között szeretnél dolgozni, eláruljuk, mit kell tudni róla. Mik az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2021 évére vonatkozóan? Milyen változások léptek életben idén az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán, mi a helyzet a minimálbér 2021 és a garantált bérminimum 2021 esetén? Hogyan adózunk egyszerűsített foglalkoztatás keretei között, milyen szabályokat szükséges ismernünk, ha alkalmi munka végzésére vállalkozunk? Cikkünkben minden fontos információt elárulunk az egyszerűsített foglalkoztatás 2021 szabályai és adózása kapcsán, így nyugodt szívvel vághatsz bele az alkalmi munkába Te is!

Mi az egyszerűsített foglalkoztatás jelentése?

Az egyszerűsített foglalkoztatás kifejezése alkalmi munkát, idénymunkát takar, amelyet jogszabályokban meghatározott ideig végezhetünk, mert többnyire szezonális alkalmakhoz vannak kötve. Az egységesen meghatározott egyszerűsített foglalkoztatás 2021 bér igazodik az aktuális minimálbér és garantált bérminimum idén 4%-kal megemelt összegéhez. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai meghatározzák, milyen napi összeghatárig vagyunk felmentve az adókötelesség alól.

Az egyszerűsített foglalkoztatás előnye, hogy nem számít "rendes", szerződéses munkaviszonynak, ám bejelentéskötelezett. Az egyszerűsített foglalkoztatás is szolgálati időnek minősül, viszont megúszhatjuk a különféle jogi és egészségügyi procedúrákat. Az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama lehet bármilyen rövid, akár egy nap is (például besegítünk egy büfében a strandon), amivel anyagilag mind a munkáltató, mind a munkavállalók egyaránt jól járnak.

Az egyszerűsített foglalkoztatás munkakörei

Bármilyen alkalmi munka

Turisztikai idénymunka

Mezőgazdasági idénymunka

Filmipari statiszta, alkalmi munkás (speciális eset)

Mennyi az egyszerűsített foglalkoztatás 2021 bér

2021 minimálbér összegek

Bruttó havi minimálbér 2021: 167.400 Ft/hó

Bruttó heti minimálbér 2021: 38.490 Ft/hét

Bruttó napi minimálbér 2021: 7.700 Ft/munkanap

Bruttó óra minimálbér 2021: 963 Ft/munkaóra

2021 garantált bérminimum összegek

Bruttó garantált bérminimum 2021 havibér: 219.000 Ft/hó

Bruttó garantált bérminimum 2021 hetibér: 50.350 Ft/hét

Bruttó garantált bérminimum 2021 napibér: 10.070 Ft/nap

Bruttó garantált bérminimum 2021 órabér: 1.259 Ft/óra

Szakképzettséget nem igénylő alkalmi munka/idénymunka esetén a minimálbér 85%-a jár.

A bruttó havi minimálbér 85%-a: 142.290 Ft/hó

A bruttó heti minimálbér 85%-a: 32.716 Ft/hét

A bruttó napi minimálbér 85%-a: 6.545 Ft/nap

A bruttó óra minimálbér 85%-a: 818 Ft/óra

Szakképzettséget igénylő egyszerűsített foglalkoztatás kereteiben a garantált bérminimum értékének 87%-a jár.

A bruttó havi garantált bérminimum 87%-a: 190.530 Ft/hó

A bruttó heti garantált bérminimum87%-a: 43.806 Ft/hét

A bruttó napi garantált bérminimum87%-a: 8.761 Ft/ nap

A bruttó óra garantált bérminimum 87%-a: 1.095 Ft/óra

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2021

A naponta elszámolható és kifizethető bér mértéke maximalizálva van: egy napra szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkoztatás esetén maximum a minimálbér vagy garantált bérminimum kétszeresét lehet kifizetni.

Egyszerűsített foglalkoztatásnál mentesített összeget határozunk meg, vagyis létezik egy összeghatár, ameddig nem kell SZJA-t fizetni. Szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkozás esetén a napi minimálbér 130%-ig nem kell fizetni.

Szakképzettséget igénylő idénymunka esetén a garantált bérminimum 130%-a a fizetési határ.

A munkavállaló számára egyszerűsített foglalkoztatás esetében is időarányosan jár a szabadság (alapszabadság + életkor alapú plusz napok).

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése

EFO applikációval, okostelefonon keresztül

NAV bejelentés telefonon

20T1042E nyomtatványon

Egyszerűsített foglalkoztatás 2021 adózás

Az alkalmi munkavégzés esetén is kell közteherrel számolnunk, amelyet a munkáltató fizet, naponta, napibérünk után. Ez nem a ledolgozott órák számától függ és egységesítve van:

alkalmi munka adó: 1000 Ft / nap

mezőgazdasági idénymunka adó: 500 Ft / nap

turisztikai idénymunka adó: 500 Ft / nap

filmipari statiszta: 3000 Ft / nap

A közterheket minden hónap 12. napjáig kell befizetni.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2021 pótlékok

100% munkaszüneti napi pótlék

50% vasárnapi pótlék

50% túlmunka pótlék

15% éjszakai pótlék

Egyszerűsített foglalkoztatás létszámkorlát

Az a munkáltató, aki nem alkalmaz főállású munkavállalót, egyszerűsített foglalkoztatás kereteiben csak 1 főt foglalkoztathat.

Idénymunkánál 20 főállású munkavállaló alatt maximum 4 alkalmazott lehet egyszerűsített foglalkoztatott;

20 fő fölött a munkavállalók 20%-a lehet egyszerűsített foglalkoztatás kereteiben alkalmazva.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2021: ellátásra való jogosultság

Aki egyszerűsített foglalkoztatás keretei közt végzi munkáját, a kedvezményes adózás miatt nem minősül TB biztosított személynek, így az ingyenes orvosi ellátás és az egészségügyi juttatások (betegszabadság és táppénz) sem járnak neki. Az egyszerűsített foglalkoztatás azonban 2021 évében is beleszámít a szolgálati időbe, így általa jogosultságot szerezhetünk nyugellátásra, álláskeresési járadékra és baleseti ellátásra.

Az egyszerűsített foglalkoztatás maximális ideje

Azt, hogy valaki egyszerűsített foglalkoztatás hány napot dolgozhat, szintén törvények által van szabályozva: a turisztikai vagy mezőgazdasági idénymunka végzése évente maximum 120 napon keresztül tarthat. A sima alkalmi munka esetében nincs megadva, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás hány órát dolgozhat, vagy hány napban van maximalizálva a munkavégzés.

Összegzés: az egyszerűsített foglalkoztatás előnyei és hátrányai

Az egyszerűsített foglalkoztatás előnye a hosszas megbeszélések, procedúrák elkerülése, amelynek köszönhetően gyorsan kerülhetünk foglalkoztatotti viszonyba, akár már "holnaptól". Az egyszerűsített foglalkoztatás előnye, hogy keretei között rövid távon magasabb bérre számíthatunk, mert a munkáltatónak nem a megszokott közterheket kell fizetnie a munkavállaló után (nincs szociális hozzájárulási adó, szakképzettségi hozzájárulás, munkaerőpiaci járulékfizetés) és fix összegben adóznak - viszont emiatt, habár szolgálati idejük telik, nincsenek TB jogviszonyban.

Az egyszerűsített foglalkoztatás további hátrányai, hogy nincs betegszabadság, táppénz, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság és nincs határideje a munkaidő-beosztás előzetes közlésének sem. A munkáltató a munkaviszony megszűnése esetén nem köteles igazolást, értékelést adni, így az ott szerzett munkatapasztalat nem hivatalos. Munkánk megkezdésekor legyünk tisztában a munkaviszony jellegével: habár rövid távon jobban keresünk az egyszerűsített foglalkoztatás napibérével, nem ad olyan biztonságot, mint egy bejelentett, fix munkaidős állás minimálbérért vagy garantált bérminimumért.

Címlapkép: Getty Images