Őszintén vallott a pénzügyeiről az énekesnő, Péterfy Bori: "sosem tudtam igazán a pénzzel bánni."

Péterfy Bori elárulta, hogy legnépszerűbb slágere, a több mint 11 millió YouTube-megtekintéssel rendelkező 'Hajolj bele a hajamba' után egyáltalán nem részesül bevételben, mivel nem szerepel szerzőként vagy szövegíróként a dalban.

Az énekesnő a Neshama TV műsorában őszintén beszélt pénzügyi helyzetéről és a pénzhez való viszonyáról. Elmondása szerint értelmiségi családban nőtt fel, ahol írók, költők, előadóművészek és lelkészek voltak a felmenői között, így sosem tanulta meg igazán, hogyan kell bánni az anyagiakkal.

"Én úgy vagyok, hogy abszolút tudatosan szinten tartom, kordában tartom az ilyen típusú vágyaimat. Örülök annak, ha valami plusz dolog bejön, ami ilyen luxus, de egyszerűen nem cél. Ülhetek én bármilyen tengerparton, ha nem tudok színpadon állni" – fogalmazott az interjúban.

A színésznő bevallotta, nehezen tudta meghatározni saját értékét a szakmában, és gyakran inkább a munkalehetőség megszerzésére koncentrált, nem pedig a fizetés nagyságára. Zenekarában is az egyenlőségre törekszik, a bevételeket is ennek megfelelően osztják el.

A 18 évvel ezelőtt debütált 'Hajolj bele a hajamba' című slágerrel kapcsolatban kijelentette: "A Hajolj bele a hajamba slágerünk után, ami a mai napig megy, egy fillért sem kapok." Hozzátette, hogy jogdíjat csak akkor kaphatna, ha szerzőként vagy szövegíróként lenne feltüntetve, de nem vitatkozott szerzőtársaival a profitmegosztáson.

"Én idealista vagyok, és nagyon nehezen tudom úgy nézni az alkotómunkát, hogy az egy business" – magyarázta az énekesnő.