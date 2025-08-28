2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
25 °C Budapest
Megtakarítás
Megtakarítás

Így zárt ma a magyar tőzsde: nagyot szakítottak, akik ebbe fektették a pénzüket

MTI
2025. augusztus 28. 18:20

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 16,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy csütörtökön nem volt egyértelmű irány a tőzsdéken, Európában vegyesen zártak a börzék, az amerikai piacokon sem látszik egyértelmű irány. Hozzátette, a BUX index is oldalazott, a Budapesti Értéktőzsdei kereskedésére is az iránykeresés volt a jellemző, a forgalom átlagosan alakult.

Kifejtette, a csütörtöki tőzsdei mozgásokat a világ legértékesebb cége, az Nvidia amerikai grafikus processzorokat gyártó cég szerda esti, piaczárás után közzétett gyorsjelentése befolyásolta, ami ugyan jó volt, de elmaradt a nagy várakozásoktól; úgy néz ki, hogy a cég növekedése négy éve lassul. A piacok számára nem volt egyértelmű a jelentésben szereplő adat, eltérően ítélték meg.

Kapcsolódó cikkünk:

Mindeközben csütörtökön amerikai makroadatok is nyilvánosságra kerültek, az amerikai GDP és a munkanélküliségi adat is a vártnál kedvezőbben alakult. Ezek a tényezők dominálták a tőzsdéken a kereskedést, ezért nézett ki vegyesnek a részvénypiaci paletta csütörtökön.

A Mol árfolyama 16 forinttal, 0,54 százalékkal 2950 forintra csökkent, 3,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 230 forinttal, 0,77 százalékkal 29 780 forintra esett, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,31 százalékkal 1960 forintra erősödött, forgalma 152,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 490 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9248,02 ponton zárt csütörtökön, ez 22,72 pontos, 0,25 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

