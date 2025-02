Nagyon nem érdemes készpénzben tartani az állampapírhozamot a szakértő szerint

Az év első hónapjában közel 1300 milliárd forint érkezik a lakosság számláira állampapírok után, amelynek jelentős részét otthoni célokra, megtakarításokra és új befektetésekre fordítják. Bár sokan továbbra is a biztonságos állampapírokban gondolkodnak, egyre többen keresnek rugalmasabb, magasabb hozamot biztosító megoldásokat, például megtakarítási célú életbiztosításokat – derül ki a Groupama Biztosító felméréséből.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, elkezdődött a korábbi magas inflációhoz kötött kamatok kifizetésének éves időszaka az állampapírok esetében: az év első hónapjában közel 1300 milliárd forint landolhat a lakosság számláján, ebből mintegy 234 milliárd kamat formájában januárban kifizetésre került.

A beérkező összegeket a lakosság egy része otthoni és családi célok megvalósítására fordítaná, de jelentős összegeket különböző megtakarítási formákban helyeznének el – mondta el a friss kutatások tapasztalatai alapján a Pénzcentrumnak Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője.

A szakember kiemelte: egy friss, 1000 fő megkérdezésével végzett országos reprezentatív kutatásuk szerint a lejáró állampapírral vagy kamatbevétellel rendelkezők 48 százaléka, tehát közel fele ismét választana állampapírt is befektetéséhez.

Emellett a befolyó összeg egy jelentős részét a mindennapi kiadások fedezésére és ingatlannal kapcsolatos tervekre szánják, a megkérdezettek ötöde pedig úgy nyilatkozott, hogy folyószámlán vagy készpénzben, tehát teljesen likvid formában szeretné tartani.

Füzes Edit szerint azonban ez utóbbi nem túl jó opció, mert az infláció miatt a pénz közép - és hosszútávon veszíteni fog az értékéből.

“A napi vagy havi likviditási igények, illetve az ügyintézéshez szükséges összegeket célszerű folyószámlán tartani. Emellett érdemes áttekinteni az aktuális banki ajánlatokat is, mivel jelenleg több pénzintézet kínál rövid, 3–5 hónapos időtávra fix kamatozású konstrukciókat. Ugyanakkor ezek az ajánlatok gyakran speciális feltételekhez kötöttek, például minimális befektetési összeghez, vagy más banki termék igénybevételéhez kapcsolódnak. Amennyiben ezeket az opciókat nem vesszük figyelembe, a folyószámlán parkoló pénzeszközök szinte alig kamatoznak, hiszen a látra szóló betétekre a bankok jellemzően mindössze 0,1%-os kamatot fizetnek. Ez különösen az inflációs környezetben problémás, hiszen a megtakarítások reálértéke folyamatosan csökken, így célszerű megfontolni, hogyan helyezhetők el hatékonyabban ezek az összegek annak érdekében, hogy legalább részben megőrizzék vásárlóerejüket” - összegezte.

Tízből négy magyar rendelkezik megtakarítással

A szakember szerint a megtakarítások fontossága főleg a koronavírus-járvány után került előtérbe és azóta is egy felfelé ívelő trendet látnak.

A Groupama Biztosító felmérése szerint tízből négy magyarnak van megtakarítása, ám a legtöbb esetben ez legfeljebb fél évre elegendő. A kutatásból az is kiderül, hogy a legnépszerűbb megtakarítási formák továbbra is a készpénz és a folyószámla, azonban sokan, akik ezt választják úgy érzik, nem rendelkeznek megfelelő információval más befektetési lehetőségekről.

Sokan azzal indokolják a folyószámlán tartott pénzeszközeiket, hogy így bármikor azonnal hozzáférhetnek azokhoz. Azt már kevesen tudják, hogy más megtakarítási formák esetében sincs feltétlenül szükség arra, hogy az összeget fix időtávra, például egy vagy két évre lekössük. Sok konstrukció létezik, ami rugalmas megoldást kínál, miközben lehetőséget biztosít a tőke hatékonyabb gyarapítására is"

- tette hozzá Füzes Edit.

A szakember azonban azt is kiemelte, hogy az elmúlt években megszokott kétszámjegyű hozamok már nem érhetők el biztonságos megtakarítási formákkal. A most kifizetésre kerülő állampapírhozamok a 2023-as rekordmértékű inflációt veszik alapul, ám a következő években remélhetőleg a gazdaság stabilizálódásával a kamatkörnyezet nem tér vissza a korábbi szintre, ami az államkincstár ajánlatából is látszik.

Füzes Edit, fotó: Groupama Biztosító

Füzes Edit tapasztalatai szerint a megtakarítások újrabefektetése során a hozamot biztosító lehetőségek, mint például az állampapírok és egyéb értékpapírok mellett jelentősen fokozódott az érdeklődés a megtakarítási célú életbiztosítások iránt is.

“A megtakarítási célú életbiztosítás jó lehetőség azoknak, akik alacsony kockázatú, rugalmas be - és kifizetési lehetőséggel bíró megtakarítási formát keresnek, ezért is tapasztalunk most kiugró keresletet irántuk” - mondta.

Kiemelte: ez a megtakarítási forma bárki számára alkalmas lehet, de mindenképpen érdemes a tanácsadóval együtt áttekinteni a megtakarítási célokat, időtávot, a megtakarítható összeget, és még sok más tényezőt, hogy megtalálhassuk a számunkra legmegfelelőbb megtakarítási megoldást.

A megtakarítási életbiztosítás előnye, hogy a magasabb kockázatú befektetésekkel, például részvényekkel szemben nem kell jelentősebb árfolyam-ingadozásokkal számolni és hozamgaranciára is van lehetőség.

A Groupama által kínált megtakarítási életbiztosítás például a január 1-től április 30-ig beérkezett megtakarításokra a beérkezés dátumától december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan garantált bruttó 7% hozamot kínál. A konstrukció rendkívül rugalmas, a szerződés megkötése nem jár költséggel, a megtakarítás évente 1,6 százalékos költséggel jár, ami 10 millió forintos összeg elérése esetén 1,4 százalékra csökken.