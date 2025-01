Pénzeső hullik a magyarokra: mégis, mi lesz a forintmilliók sorsa?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Elkezdődött a korábbi magas inflációhoz kötött kamatok kifizetésének éves időszaka az állampapírok esetében, és így most más befektetésekre is nagyobb figyelem irányul. Az érkező összegekből a lakosság egy része otthoni, családi terveit valósítaná meg, de jelentős az a pénzmennyiség is, amit különböző megtakarítási formákban helyeznének el. A Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás arra kereste a választ, hogy mit tesz a magyar lakosság, ha nagyobb összeghez jut a következő hónapokban.

Az 1000 fő megkérdezésével végzett felmérés arra is rávilágított, hogy bár a háztartások 40 százaléka rendelkezik megtakarítással, több mint harmaduk még mindig kizárólag csak készpénzben vagy folyószámlán tartja pénzét. A megtakarítások alakulását tekintve a 2025-ös évre vonatkozó várakozások inkább pozitívak. Tízből hárman vélik úgy, hogy idén gyarapszik majd félretett pénzük, és a többség szerint sem fog érdemben csökkeni az összeg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A 16-75 éves lakosság közel negyede számít idén állampapírból származó kifizetésre. Terveik szerint ennek 40 százalékát elköltenék, 60 százalékát pedig félretennék. A félretenni, újra befektetni kívánt összegek esetében az állampapír vezet: az idei kifizetéseket befektetni tervezők körében 48% állampapírban is gondolkodik. Elképzeléseiknél megemlítették többek között a különböző értékpapírokat és a megtakarítási célú életbiztosításokat is, közel 20, illetve közel 10 százalékos arányban. Érdekes jelenség, hogy 23% csak készpénzben vagy folyószámlán hagyná a pénzét. Azok a megkérdezettek, akik ezeket az érdemi hozamot nem jelentő formákat részesítették előnyben, az okok között a könnyű hozzáférhetőséget, az általuk ismert befektetések alacsony hozamát, vagy a lekötött összegek idő előtti felbontásának hátrányait említették, ami inkább utal a lehetőségek alacsonyabb szintű ismeretére a körükben. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Talán meglepő, de a költésre szánt összegek esetében első helyen az utazás (31%) szerepel a tervek között. Ugyancsak előkelő helyre kerültek az ingatlannal kapcsolatos tervek is, legyen szó felújításról, hiteltörlesztésről vagy akár bútorvásárlásról. Ezek mellett az egészséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása került még fel a dobogóra. Az idei állampapírból származó jövedelmek elköltése kapcsán 19 százalék említett kifejezetten ingatlanvásárlási tervet.

Címlapkép: Getty Images

