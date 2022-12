Itt a szupergazdagok féltve őrzött titka: így neked is összejöhet a mésés vagyon

Mindenki álmodik a mesés gazdagságról, azzal azonban kevesen vannak valójában tisztában, hogy ez mennyi befektetett munkával és kőkemény lemondással is jár. De mit mondanak a gazdagok arról, hogyan kerülhetünk közéjük? Ebben a gyűjteményben most megmutatjuk.

Ki ne álmodozott volna arról, hogy egy napon olyan gazdag lesz, hogy soha többet egy percet se kell majd dolgoznia, legfeljebb igazgatni a vállalkozásait, de komoly munka nélkül is milliókat fial havonta? Az emberek azonban azt kevésbé tudják, hogyan lehet ezt gyorsan elérni, és valahogy inkább a tevékenység nélküli meggazdagodás - mondjuk egy lottónyeremény - által várják a megváltást. Most eláruljuk a leggazdagabbak tippjeit, hogy te is átértékelhesd magadban, hogy legyél olyan, mint ők.

A kiadásoknak összhangban kell lenniük a célokkal

Ha az ember gazdag akar lenni, akkor fontos, hogy még ezen belül is pontosabb céljai legyenek – ezt mondta Michael Kay, a Financial Life Focus elnöke és a „The Feel Rich Project” szerzője.

A gazdagok tudják, mi érdekli őket. Talán a gazdagság átadása egy másik nemzedéknek, talán egy bizonyos életstílus elérése. Figyelnek arra, hogy ne pazarolják az erőforrásokat olyan dolgokra, amelyeknek nincs értéke

- mondja Kay. Szerinte az is fontos kitétel, hogy a gazdagok csak olyan dolgokra költenek pénzt, amelyek érdeklik őket. A többiek tanulhatnak ebből, ha kitűzik saját céljaikat, majd figyelemmel kísérik a kiadásaikat, hogy megnézzék, összhangban vannak-e ezekkel a célokkal.

Senkit nem kell lenyűgözni

A legtöbb gazdag ember nem azzal tölti idejét és pénzét, hogy másokat lenyűgözzön, teszi hozzá Kay.

Nem versenyeznek, mert már tudják, hogy sikerült. Ezért a figyelmük nem arra irányul, hogy mások mit gondolnak. Valójában sok gazdag ember nem lett volna gazdag, ha nehezen megkeresett pénzét dolgok vásárlására költötte volna, hogy lépést tartson másokkal

– tette hozzá Kay. Pénzt költeni arra, hogy gazdagnak tűnj, mielőtt valóban gazdag lennél, biztos módja annak, hogy szabotálja a célokat – vagyis valójában ahhoz segít hozzá, hogy ne lehessünk gazdagok.

Legyen sok tartalékod, és csak semmi díj!

A gazdagok minden esetben gondoskodnak arról, hogy elegendő likviditásuk vagy készpénzük legyen rövid távú szükségleteik fedezésére. Sürgősségi alapot tartanak fenn, hogy ne kelljen megzavarniuk az életüket egy váratlan esemény miatt – mondta Kay.

Az, hogy a gazdag embereknek van pénzük egy esős napra, nem kizárólag a vagyonuk függvénye. Van készpénztartalékuk, mert elég fegyelmezettek a megtakarításhoz. Mindenkinek arra kell törekednie, hogy sürgősségi alapot hozzon létre, amely elegendő készpénzzel fedezi hat-kilenc hónap költségeit. Persze nem kell egyszerre ennyit félretenned. Csak e cél érdekében kell beosztanod minden fizetésedet. Ezt szem előtt tartva gondoskodj arról, hogy minden hónapban egy meghatározott összeg automatikusan átkerüljön a folyószámládról a megtakarításokba.

A díjak pedig könnyen felfalhatják a vagyonodat. Legyen szó hitelfizetési késedelmi díjról, külföldi betéti kártya használatából eredő külföldi tranzakciós díjról vagy folyószámlahitel díjáról a folyószámláján, fontos, hogy elkerüld a felesleges költségeket. „A gazdagok megértik, hogy minden díj, amit fizetnek, kevesebb pénzt jelent a zsebükben” – mondta Taylor Schulte, a San Diego-i Define Financial vezérigazgatója.

Hogy parkoltasd a pénzed?

Ha már tudsz valamit a befektetésről és a nyugdíjcélú megtakarításról, valószínűleg találkoztál tanácsokkal is az eszközallokációval kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a befektetések megfelelő keverékével kell rendelkeznie, ahelyett, hogy az összes pénzt egyetlen eszközbe helyezné. A gazdagok azonban tudják, hogy az eszközök elhelyezkedése ugyanolyan fontos, mint az eszközallokáció

– mondta Schulte.

Más szóval a gazdagok nem egyfajta számlán tartják az összes vagyonukat, például egy adó-halasztott nyugdíj-előtakarékossági számlán. Ehelyett szétterítették. Schulte szerint a gazdag emberek brókerszámlákra is fektetnek, hogy korlátozzák az adók hatását a nyugdíjba vonuláskor.

Tanácsadó? Csak óvatosan!

A gazdag emberek hozzáértő adóügyi, jogi és pénzügyi szakemberekkel veszik körül magukat. Ha növelni szeretnéd a vagyon felhalmozásának esélyét, ne feltételezze, hogy gazdagnak kell lennie ahhoz, hogy tanácsadót fogadjon. Éppen ellenkezőleg, ha most befektet egy támogatási rendszerbe, az segíthet elérni a kívánt gazdagságot.

"Ha továbbra is a pénzt használod fel arra, hogy nem tudsz a helyes útra térni, akkor továbbra is ugyanazokat a hibákat fogod elkövetni" - mondta Kay. "A gazdagok ne próbáljanak meg mindent maguk megoldani."

Ne fukarkodj viszont azon a módon, hogy kezdőt veszel fel. Kay azt javasolja, hogy a lehető legjobb embert vegye fel, hogy ne pazarolja a pénzt rossz tanácsokra. Fontos, hogy tájékozódj a tanácsadókról, mielőtt felveszed őket. Ez csökkentheti annak esélyét, hogy pénzt veszítsen valaki más tapasztalatlansága, rossz ítélőképessége vagy etika hiánya miatt.

A fizetés nem minden

Ha alkalmazottak vagyunk, nem vállalkozók, akkor csak egy adott létra fokait mászhatjuk meg az előrejutás során, és atól a cég még nem lesz a miénk. Jobb tehát, ha vállalkozásból szerzünk vagyont, és nem alkalmazotti bérre, bónuszra várunk. Ennek legjobb módja a passzív, nem pedig az aktív bevételi forrásból származó bevétel. A passzív jövedelmet hozó befektetések közé tartoznak az osztalékot fizető értékpapírok, bérelhető ingatlanok, a napi szinten nem közvetlenül irányított vállalkozásból származó nyereség, valamint a kreatív munka vagy a találmányok jogdíjai.

Add írásba a célt

Az ötlet és a papírra helyezés közötti különbség gyakran az, ami megkülönbözteti a rendkívül sikereseket az átlagos emberektől. Ha egyenlőségjelet tesz a siker és a gazdagság közé, akkor itt az ideje, hogy elkezdje leírni kicsi és nagy céljait, hogy gazdag legyen.

Thomas Corley, a „Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals” című könyv szerzője megjegyezte, hogy az általa megkérdezett gazdag emberek 67%-a leírta céljait, míg 81%-uk listát vezetett a tennivalókról. Ha az a célod, hogy multimilliomossá válj, írd le – egy cselekvési tervvel együtt, hogy ez megvalósulhasson.

Értsd meg a költség feletti értéket

„A gazdag embernek három legjobb barátja van: az ügyvédje, a könyvelője és a tanácsadója” – mondta Justin J. Kumar, az Arlington Capital Management vezető portfólió-menedzsere.

A gazdagok hajlamosak arra, hogy a törvényt és az adótörvényt a maguk javára használják fel, amikor kitalálják, hogyan maximalizálják vagyonukat, különösen több generáción keresztül, és nem félnek pénzt is költeni azért, hogy megkapják ezeket a válaszokat

- tette még hozzá.

Kumar kifejtette, hogy gyakori, hogy a közepes jövedelmű amerikaiak pénzt takarítanak meg, de végül úgy találják, hogy az eredmények elmaradnak. "A gazdagok az értéket tekintik a költségek helyett, de még mindig körültekintőek a döntéseikben" - mondta.

Légy a saját főnököd

Az alkalmazottak azon dolgoznak, hogy főnökeik gazdagok legyenek. Ha valódi gazdagságra törekszik, fontolja meg saját vállalkozás elindítását. A Forbes idei milliárdos-listáján szereplő 2668 ember több mint 70%-a cégalapítással vagy társalapítással szerezte vagyonát.

„Sok középosztálybeli munkavállaló úgy gondolja, hogy egy vállalkozás beindítása túl kockázatos” – mondja Robert Wilson pénzügyi tanácsadó.

A gazdagok megértik, hogy az a kockázatos, ha hagyod, hogy az idejét és a bevételeit egy főnök diktálja, aki nem tud kevesebbet foglalkozni azzal, hogy megkapja-e, amit akar az életében.

Legyen megtakarítási stratégiád!

Mindenki tudja, hogy a pénzmegtakarítás elengedhetetlen része a gazdagságnak, de a megtakarítást néha könnyebb elképzelni, mint meg is tenni. Míg az átlagember itt-ott félretesz pénzt, a gazdagok döntenek egy fix összegről, amelyet minden fizetésükből megtakarítanak, és közvetlenül egy megtakarítási számlára helyezik el.

„Vegyél fel egy százalékot a keresetedből, függetlenül attól, hogy milyen keveset keresel vagy mennyit keresel” – mondta Tony Robbins üzleti stratéga.

Félre kell tenni egy százalékot, amelyet megtart magának és családjának. Ha 15%-os megtakarítási rátát használsz, és külön számlára teszed, egyszer anyagi függetlenséget érsz majd el.

Változtasd meg a gondolkodásodat, fektess önmagadba

Grant Cardone, nemzetközi értékesítési szakértő egy cikkében azt írta, hogy „a Földön nincs pénzhiány, csak azokból az emberekből, akik helyesen gondolkodnak erről. Ahhoz, hogy milliomos legyél, véget kell vetned a szegénységről való gondolkodásnak." A sikeres emberek tudják azt is, hogy érdemes időt, pénzt és energiát fektetni önmaguk fejlesztésébe. Ez magában foglalhatja egy önfejlesztő könyv elolvasását, egy online „osztály” elvégzését vagy új készségek elsajátítását.

Ne fizess hitelkártyákkal

A gazdagság felé vezető másik lépés, hogy egy darabig valóban csak azt a pénzt költjük, ami a miénk, persze spórolás és megtakarítás mellett. Ennek pedig az egyik fokmérője, hogy lemondunk például a hitelkártyákról.

Ha hitelkártyát használsz, nem akarsz gazdag lenni. A készpénz a legjobb azok számára, akik meg akarnak gazdagodni

– mondja Mark Cuban, milliárdos vállalkozó.

(via Go Banking Rates)