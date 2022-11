Vagyonáról vallott Krausz Gábor és Tóth Gabi: ennyire vannak kitömve

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Válaszolt Puzsér Róbert kritikáira Krausz Gábor. Tóth Gabi férje elárulta, hogy albérletben élnek, spórolnak, hogy saját otthont tudjanak venni, hitelből. Korábban kiderült, hogy rengeteg magyar már a kezdetekkor elrontja a takrékoskodást: most mutatunk egy tuti módszert! Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a legkisebb kiadásokon is érdemes faragni, így például a bankszámla költségein is.

Hosszú posztban válaszolt Puzsér Róbert kritikáira Krausz Gábor az Instagramon. Tóth Gabi férje szerint a médiában kialakult egy kép a Krausz-Tóth házaspárról, ami szerinte köszönőviszonyban sincs a valósággal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Amióta együtt vagyunk a feleségemmel, albérletben élünk, spórolunk, mert szeretnénk saját otthont magunknak és a kislányunknak. Reméljük, hogy az álmunk rövidesen valóra válik, de ehhez, ugyanúgy, ahogy sok más családnak, nekünk is hitelre lesz szükségünk. Ennyire vagyunk százmilliókkal kitömve, ahogy azt ő és még néhányan állítják – írta posztjában a séf. Így érdemes spórolni Egy korábbi felmérésből kiderült, hogy a 30-59 éves magyarok negyede mondta azt, hogy nem tud vagy nem szokott megtakarítani. Ez jóval magasabb érték az egy évvel korábbinál: tavaly ilyenkor még csak 18 százalék vélekedett így. 33 százalék rendszeresen takarékoskodik, és a félretenni kívánt összeget már a hónap elején elkülöníti. A megkérdezettek 12 százaléka a hónap végén megmaradó pénzből gyarapítja a tartalékait, míg 15 százalék akkor tesz félre, ha nagyobb összeghez jut hozzá. Pedig a válságos időkben kulcsfontosságú, hogy megtervezzük, hogy min érdemes spórolni. Ha nem tervezünk előre, hanem egyszerűen csak nekiállunk, könnyen dugába dőlhetnek a terveink. Életbevágóan fontos költéseink megtervezése, épp ezért a nulladik lépés, hogy készítsünk büdzsét. A legeredményesebb módszer az, hogy fizetésünk 50 százalékát költsük az elkerülhetetlen kiadásokra,

20 százalékát rakjuk félre,

30 százalékát pedig költsük el bármire, amire csak szeretnénk. Elkerülhetetlen kiadásnak számít minden rendszeres kiadás, ami elengedhetetlen az életszínvonalunk fenntartásához. Ilyennek számítanak a számlák, a lakbér, a törlesztőrészlet. Ha ezekre a bevételek több mint fele elmegy, akkor drasztikus újratervezésre van szükség! TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Azonnal súlyos pénzeket takaríthatsz meg Sok kicsi sokra megy, tartja a mondás, és ez a válságos időkben óriási jelentősséget kap! Próbáljuk meg a kisebb, jelentéktelennek tűnő költségeinken is faragni, hiszen ha sok ilyet találunk, az már nagyobb összeggé áll össze havonta. Az egyik ilyen tétel a bankszámla költsége. Erről sokan megfeledkeznek, vagy egyszerűen nem is figyelik, mennyit is von le tőlük a bank havonta. Mások úgy vannak vele, hogy biztos máshol sem olcsóbb a számlavezetés, de ez tévedés! Ilyenkor tesz jó szolgálatot egy bankszámla kalkulátor! A Pénzcentrum kalkulátorában rögtön 7 olyan ajánlatot is találtunk, amellyel 1000 forint alatt tarthatóak a számlavezetési költségek. És még nulla forintos csomagok is szép számmal akadnak, úgyhogy érdemes elgondolkodni az ajánlatokon!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK