400 milliós vagyont oszt fel Hajdú Péter: nemsokára aláírják a szerződést

Házassági szerződést köt Hajdú Péter és párja. Ebbe belefoglalják, hogy a celebé marad a 300 milliós családi házuk és a 100 milliós étterem is.

Hajdú Péter és párja, Eszter már az esküvőre készül, és leszögezték, biztosan lesz házassági szerződés. A celeb elárulta, hogy az első házasságánál is kötött szerződést Sarka Katával, és most sem lesz másként.

Hozzátette, hogy neki van két gyereke, és a párjának is van saját vagyona, ám azt szeretné elkerülni, hogy harmadik házassága is legyen – írja a Blikk. Hajdú azt is elárulta, pontosan mit írnak bele a dokumentumba:

kiderült, hogy az övé marad a 300 millió forintot érő törökbálinti családi ház, valamint a 100 millió forintot érő törökbálinti étterem is, a közös vagyonukat pedig az esküvő után szerzett pénz teszi ki.

Eszter is egyetért ezzel, mondván, már gyerekkora óta így akart férjhez menni. Kiderült, bár tervezik az esküvőt, nem sietnek vele, mivel Eszter várandós, és így nem szeretne oltár elé állni, vagyis biztos, hogy nem 2021-ben lesz a lagzi.