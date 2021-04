Zaciba adják az értékeiket a magyarok, hogy jusson rezsire: már csak így kapnak hitelt?

A járvány idején roham nem volt, de vannak olyan térségek, ahol sokan az utolsó vagyontárgyaikat kényszerültek pénzzé tenni. Ugyanakkor az is igaz, hogy az emberek az elhúzódó járvány hatására óvatosabbakká váltak: kevésbé merik behozni a „családi ezüstöt”, félnek, hogy többé nem tudják kiváltani.

A korábban visszatérő ügyfelek voltak azok, akiknek valamilyen befektetéshez, ház- vagy autóvásárláshoz azonnal kellett 1-2 millió forint, és körülményesnek tartották ezt a banktól kérni, inkább beadták – gyakran erre a célra spájzolt – ékszereik egy részét. Ezek az ügyfelek a Népszavának nyilatkozó zálogházi dolgozó szerint eltűntek, mintha most ők se tudnák, mibe kell fektetni, mi hozza majd a járvány levonulása után a pénzt.

Pár éve az is tipikus volt, hogy valaki azért adta be az ékszereit, mert külföldre ment dolgozni, s az utat és az első hónapok megélhetését, a kinti albérlet díját a záloghitel fedezte. Ám – a külföldi álláshirdetések Coviddal összefüggő megfogyatkozása miatt – kevesebben vágnak neki a határnak, így ez a szokás is visszaszorult - írja a lap.

Mivel a 2020. március 18-a előtt felvett záloghitelekre is érvényes a hitelmoratórium, azok, akik az említett dátum előtt adták be ékszereiket, haladékot kaptak a kiváltásra. És általában élnek is vele, nem sietnek a kiváltással. Volt eladó, aki úgy vélte, hogy az egy éven túl bentragadt értékek nagyobb felét már nem is fogják kiváltani. Ezek az ügyfelek nem azért hagyják bent ékszereiket, mert élvezik, hogy a moratórium miatt nem emelkedik a törlesztés, hanem

azért teszik ezt, mert nincs pénzük, és sehonnan se tudnak új kölcsönhöz jutni.

Úgyhogy az ő ékszereiket eladják majd. Tegyük hozzá: a zálogházak nem abban érdekeltek, hogy értékesítsék ügyfeleik náluk hagyott értékeit. Hiszen üzletileg is rossz, ha bent ragad egy zálog."Az egész üzlet úgyszólván befagyott tavaly óta" – mondta egy budapesti zálogos, ezt pedig azzal magyarázza:

A magyarok már a nagy világválság idején felélték a megtakarításaikat, akkor, 2008 után volt is egy nagy meglódulás a zálogházak forgalmában. Akkor tényleg előkerültek a megörökölt családi ékszerek. Mostanra viszont elfogytak, és már nincs is mit megörökölni.

Ma, ha jön is valaki, akkor jobbára csak kisebb csecsebecséket, ballagásra, szülinapra kapott aranygyűrűt, nyakláncot hoz, mondja a zálogos, aki szerint az is baj, hogy már vásárló is alig akad. Az utolsó jó év szerinte 2019 volt.