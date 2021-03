Tízezernyi magyar robbanthat bankot: ezzel a melóval 600 ezres kezdőbér várja őket

Több mint 10 ezer fiatal magyar diák bazírozott eddig jól a felsőoktatási jelentkezéskor, azok, akik az informatikai képzést választották. Ők ugyanis messze a várható legnagyobb bruttó kezdőbérekre számíthatnak akkor, ha sikeresen abszolválják tanulmányaikat. Ezzel szemben a gazdasági képzések közül csak egyetlen helyen várható több mint 400 ezres bruttó, miközben a csúcsnépszerű pszichológiában vagy betegápolásban a várható kezdő bruttó bérek még a 300 ezer forintot sem érik el. Mutatjuk, kik tettek eddig a legjobb lóra a fiatal magyarok közül.

Több mint 100 000-en jelentkeztek a felsőoktatás 2021 szeptemberében induló képzéseire Magyarországon. És pár a ponthatárok kihirdetése távolabb van, a Felvi.hu a napokban közre adta azokat az adatokat, amelyekből kiderül, hogy a jelentkezők milyen arányban választották a különböző szakokat. Ennek apropóján meg is néztük, mely szakokra jelentkeztek idén a legtöbben, illetve azt is, hogy az ide jelentkezett fiatalok milyen fizetésekre számíthatnak akkor, ha majd fel is veszik őket, és persze sikeresen el is végzik a képzésüket.

Jelentkezési sorrend 2021

Az oktatási portál hivatalos adatiból kiderül, hogy a 2021 szeptemberében induló alapképzések közül idén a gazdálkodás és menedzsment volt a legnépszerűbb, amit a kereskedelem és marketing, valamint a pszichológia követett. Ezek közül is kiemelkedett az éllovas szak, ugyanis ez az egyetlen szak ahová több mint 10 ezren jelentkeztek (az összes jelentkező 10%-a), igaz, első helyesek "csupán" 5 400-an vannak.

A kereskedelem és marketing jó szereplése sem meglepő, ez az elmúlt években is megfigyelhető volt. A pszichológia szak is klasszikusan népszerű, viszont a harmadik helye igazán figyelemre méltó, főleg úgy, hogy ha figyelembe vesszük például azt, hogy a top 10 szak között egyetlen tradicionális mérnökképzés sem szerepelteti magát. Ezzel szemben az informatika képzés magyarországi három pillére mind egy szálig bekerült a top 10-be, összesen több mint 12 ezer jelentkezővel.

Szembetűnő változás ugyanakkor a listával kapcsolatban, hogy az elmúlt évtizedek slágerszaka a turizmus és vendéglátás kikerült a top 10 szak közül, igaz, a 11. helyen (3391) még ott szerepel. Az ugyanakkor nem meglepő, hogy hagyományosan vett, "igazi" bölcsészszak idén sem került be a top 10-be.

Mennyire fizetnek jól ezek a szakmák?

Azt tehát a friss adatokból már tudjuk, hogy melyek voltak a legnépszerűbb szakok idén, az viszont már egy másik kérdés, hogy fiatalok tízezrei melyik szakkal járnak a legjobban akkor, ha a diploma utáni várható kezdő fizetésekről van szó. Mert persze egy dolog az elhivatottság, de a másik az, hogy egy sikeres diplomaút után az embernek azért mégiscsak jogos elvárása, hogy a tanultak, képzettségét úgy tudja kamatoztatni, hogy abból meg is tudjon élni. Azt persze ne feledjük, hogy ez nem csak a papíron múlik...

A 2017/2018-ban végzettektől begyűjtött statisztikákra építve a legjobban azon diákok ezrei járnak, akik mérnökinformatikát szeretnének tanulni, ott ugyanis az átlagos havi bruttó fizetés már egy pályakezdő esetében is több mint fél millió forint, a legjobb egyetemről kikerülők pedig (BME), átlagosan több mint bruttó 600 ezerrel számolhatnak.

Nem nagy meglepetésre a fizetési rangsor második és harmadik helyén is az informatikus szakok állnak, e képzések elvégzésekor a várható bruttó átlagjövedelem 442 - 486 ezer forint között mozog országos szinten, de a legjobb egyetemekről kikerülök erre még akár 80-100 ezer forint pluszt is rászámolhatnak.

A kereseti lista másik végén ezzel szemben az év harmadik legnépszerűbb szaka a pszichológia végzett, itt a várható kezdőfizu csupán bruttó 274 ezer forint volt a néhány évvel korábban végzettek esetében, ráadásul itt a legjobb egyetemből kikerülők is csak bruttó 308 ezer forintot vittek haza átlagosan pályakezdőként. Országos átlagban, a legjobb egyetemről kikerülők bérével számolva mindez azt jelenti, hogy a pszichológus végzettségűek az alapképzésük elvégzése után több mint 10 ezer forinttal kevesebb bruttó számíthatnak még az ápolás és betegellátásban dolgozóknál is.

Ez utóbbi egyébként a 4. legnépszerűbb szak volt idén, itt a pályakezdők havi bruttója 287 ezer forint volt, míg a legjobb egyetemről kikerülve ugyanez 305 ezer. E két szaknál is van ugyanakkor rosszabb, már ami a fizetéseket illeti. A 9. legnépszerűbb szak esetében ugyanis, ami a kommunikáció- és média szak, pályakezdőként, az alapképzés elvégzése után itt az átlagos havi bruttó bérek csak 263 ezer forintnál jártak, míg a legjobb egyetemről kikerülve ez már felsiklott 310 ezerre, ami bár épphogy, de előzi a pszichológiát és az ápolás és betegellátás szakokat.

A kereseti végletek között, a 2 legnépszerűbb gazdasági alapszak elvégzése során megszerezhető várható kezdő bér csak az összesített lista középmezőnyére volt elég (gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing). Ellenben, a népszerűség lista második felében tanyázó nemzetközi gazdálkodás, és pénzügy számvitel szakok, ha megszorongatni nem is, de legalább közel kerülni tudtak az informatika-képzésekhez.

Címlapkép: Getty Images