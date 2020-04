Rémálommá vált tízezernyi magyar melósnak az ingázás: ezzel kevesen kalkuláltak

Becslések szerint 100 ezer magyar dolgozik a szomszédos Asuztriában, közülük legalább 40 ezren naponta ingáznak a határmenti településekre, valamint a közeli fővárosba. Az ő életük is gyökeresen megváltozott a koronavírus-járvány óta, van, aki már az első héten elveszítette az állását, aki pedig még dolgozik, azokat lassan a mindennapos határátkelési procedúra emészti fel teljesen.

"Nekem szerencsém van, megvan a munkám, és a következő négy hónapban még biztosan meg is marad. De a környezetemben sokan, rengetegen elveszítették az állásukat." - mondta el a Pénzcentrumnak Péter, aki Sopron és Bécs között ingázik naponta, hogy egy osztrák, 50 főt foglalkoztató vasipari cégnél dolgozzon három műszakban.

A nyugat-magyarországi ingázók becslése szerint csak az első héten legalább 1500 soproni és környékbeli magyar veszítette el az állását, és azóta legalább még 6-8 ezren.

Hogy egészen pontosan mennyien élik az Ausztria irányába ingzázók többszörösen is megterhelő életét, nem tudjuk, annyi bizonyos, hogy 2011, a munkaerőpiac teljes megnyitása óta folyamatosan emelkedik számuk, mára nagyjából 100 ezren. Közülük becslések szerint 40 ezren vannak azok, akik napi szinten ingáznak lakó- és munkahelyük között. Az Ausztriába ingázók közel harmada ipari, építőipari, több mint ötöde kereskedelmi, szolgáltató munkakörben dolgozik a KSH adatai szerint, tehát sokan a veszélyeztetett gazdasági ágakban.

Akinek mint Péternek, megvan még az állása, az elviekben gond nélkül átkelhet a határon minden nap, hiszen "biztosított Ausztria és Magyarország állampolgárainak a munkavállalási célú napi ingázása minden nyitva tartó osztrák-magyar határátkelőhelyen. Az osztrák és a magyar állampolgárok munkáltatói igazolás birtokában kilométerkorlátozás nélkül utazhatnak országaik között. A dolgozók mentesülnek a 14 napra előírt hatósági karantén, valamint a külföldiekre vonatkozó beléptetési tilalom alól." Azonban minden esetben átesnek a határon egy úgynevezett egészségügyi ellenőrzésen, és aki tüneteket mutat, annál elrendelik a házi karantént.

Pétert is ellenőrzik nap mint nap, ám mint mondta, ez korántsem működik problémamentesen. Mivel nincs nyitva az összes határátkelő, ezért óhatatlanul is torlódás alakul ki a kiemelt időszakokban, sőt, még azon kívül is.



"Minimum egy óra várakozással számolunk a határon, de nem ritka a másfél órás veszteglés sem. Minden egyes alkalommal regisztrálnak minket a határellenőrzést végzők, ami rengeteg idő. Ez persze nem az ő hibájuk, hiszen sokszor a technikai feltételek egyszerűen nem adottak: van, hogy az informatikai eszköz fagy le, de gyakran panaszkodnak arra, hogy nincs megfelelő térerő ezek működtetéséhez."



De nem csak a reggeli és a délutáni sávban akadozik a haladás, volt már, hogy Péter a délutános műszak után, 1 óra vezetéssel a háta mögött még éjfél és hajnali egy között a határon vesztegelt. Gyakran tesz inkább egy 30 kilométeres kitérőt, hogy ezt elkerülje.



Ami a legnagyobb probléma szerinte, hogy nem megfelelő a tájékoztatás, a magyarok nem tudják, hová fordulhatnának hiteles, naprakész információkért ez ügyben. Jobb híján helyi ingázókat tömörítő Facebook csoportokból tájékozódnak.

(Címlapkép: MTI/Filep István)