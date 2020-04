Megszólalt a szakszervezet: ne bonyolítsák le az érettségiket május 4-től

Az érettségi vizsgák május 4-i lebonyolítására vonatkozó döntés visszavonására szólította fel Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmánya szombaton.

Az államtitkárnak címzett dokumentumban, amelyet szombaton juttattak el az MTI-hez, azt írták, ha Maruzsa Zoltán nem vonja vissza a döntést, akkor "legalább olyan mértékben lesz felelős az ebből következő tragédiákért, mint főnöke".

A PDSZ - mint olvasható - a csütörtöki egyeztetéseket ígérő hírek után megdöbbenve tapasztalta, hogy ez az egyeztetésnek nevezett esemény már le is zajlott, mégpedig úgy, hogy "kizárólag a kormánynak alárendelt, és vele egyetértő szervezetekkel egyeztetett" az államtitkár.

Szerintük azért is születhetett "ez a felelőtlen, jogsértő és szakmai szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyó" döntés, mert a valódi egyeztetés elmaradt. A PDSZ elutasítja az egyeztetésnek ezt a színházi formáját, és hamisnak tartja az abból levont következtetést - írták.

Kiemelték, egyetlen ember egészségét és életét sem szabad veszélyeztetni olyan esetben, amikor nincs maximális biztonság, és van kockázatmentes alternatíva. Márpedig lehetőség van az érettségik és az egyetemi őszi szemeszter kezdetének elhalasztására, és ezen túl is jó pár más lehetőség kínálkozik, beleértve akár a jegymegajánlást vagy az online érettségit is.

"Nem így történt, s ön ma bejelentette, hogy nincs jobb megoldás, mint a járvány tetőzésével párhuzamosan megrendezni az írásbeli vizsgákat" - fogalmaztak. Maruzsa Zoltán a kormány Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban azt mondta, hogy a járványügyi szakemberek is egyetértenek abban, hogy szigorú biztonsági intézkedésekkel elkezdődhetnek az érettségi vizsgák május negyedikén.

Beszámolt arról, hogy a szükséges egyeztetések megtörtének, kikérte többi között a Nemzeti Pedagógus Kar, a Pedagógusok Szakszervezete, az Oktatási Hivatal, a Klebelsberg Központ és az országos tisztifőorvos véleményét. Külön kiemelte az Országos Diáktanáccsal folytatott online egyeztetést, ahol a 19 résztvevőből 17 szavazott a május 4-i kezdésre. A diákok érettségizni akarnak - jelentette ki Maruzsa Zoltán.

A pénteki videóban kitért arra is: csütörtökön egy tudományos konferencián vett részt, ahol a tanácskozás végén feltett kérdésére az ország legnevesebb járványügyi szakértői is egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy az érettségit meg lehet és minél előbb meg is kell tartani. Mégpedig most, amikor a járvány kontroll alatt van, amikor az aktív esetszám alacsony szinten stabilizálódik.

A kormány adatokon nyugvó, megalapozott döntéseket szeret hozni, mert így születnek a jó döntések - fogalmazott Maruzsa Zoltán, hangsúlyozva: a fentiek alapján jelenleg nem lát indokot, hogy az érettségi elhalasszák. Az eredetileg kijelölt május negyediki időpontot fenntartják, és a maximális egészségvédelmi intézkedések mellett lebonyolítják az érettségit.

