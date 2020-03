Ilyen orvosi rendelők sem voltak még az országban: tömegeket vizsgálhatnak így a jövőben

Ha valakinek egyik napról a másikra beállt a dereka, vagy kiütései jelennek meg, esetleg bepirosodik és viszket a szeme, most jó eséllyel hiába szeretne konzultálni a kezelőorvossal, hiszen a koronavírus-járványra tekintettel a rendelőintézetekben és kórházakban a járó- és fekvőbeteg ellátásban csak sürgősségi ellátás történik, minden tervezett műtét és kivizsgálás valamint a nem sürgős járóbeteg szakellátás is halasztásra került. Egy civil kezdeményezés most ezen a helyzeten igyekszik változtatni. A cél, hogy összekössék az önkéntes orvosokat azokkal, akiknek szüksége van orvosi diagnosztikára, egy erre alkalmas digitális platform segítségével. Ha minden jól megy, akár már április elején el is tud indulni az oldal, amely segítségével a szakemberek videón keresztül konzultálhatnának az egészségügyi problémákkal küzdőkkel.

Országszerte szüneteltetik a kórházak a halasztható műtéteket és vizsgálatokat a koronavírus-fertőzés miatt, csak a sürgősségi beavatkozásokat végzik el. Nehéz helyzetben vannak tehát azok, akiknek szüksége lenne orvosi konzultációra, de nincsenek kritikus helyzetben.

Egy becsípődött derék, has tájéki fájdalom, kiütések, vörös szem

- sorolta Dr. Kom Zsuzsanna háziorvos, belgyógyász, reumatológus, többek között milyen problémáknál jöhetne jól a videókapcsolatot is biztosító távdiagnosztikai konzultáció. A gyógyítás minden ágában többletinformációt jelent ugyanis szerinte, ha tanácsadás közben nem csak hallják, hanem látják is a beteget.

A szakember egyike azon önkénteseknek, akik örömmel vállalnák, hogy egy társadalmi összefogás eredményeként létrejött platformon videón keresztül konzultáljanak a betegekkel, lássák el őket tanácsokkal, és kövessék nyomon a gyógyulási folyamatot.

Jelenleg a háziorvosi rendelés is telefonon folyik, a betegeim e-mailen keresztül küldenek képeket a tüneteikről, így próbálunk diagnosztizálni, kezelési tervet állítani fel. Az új platform elkülönül az alapellátástól. A programban részt vevő szakorvosok önkéntes alapon végeznék a tanácsadást. Azt gondolom, jelen helyzetben hatalmas szükség lenne arra, hogy segítsük a betegeket

- mondta a Pénzcentrumnak Dr. Kom Zsuzsanna, aki szerint a rendszeres videós konzultáció tehermentesíthetné az SBO-kat, vagyis a sürgősségi osztályokat és az orvosi ügyeleteket is.

"Folyamatosan nyomon lehetne követni a páciens állapotát. Gyorsabb és pontosabb lehetne a diagnosztizálás folyamata is, hiszen például egy derékfájásnál meg tudom kérni a beteget, mutassa meg, pontosan hol fáj, nyomásra mely területek érzékenyek, irányítás mellett végezzen el provokációs próbákat, közben figyelem az arcát, látom, ha reagál a fájdalomra. Ez alapján pontosabban megítélhető a beteg állapota, célzottabb lehet a kezelés, jobban nyomon követhető a terápia hatékonysága" - mondta a szakember, aki szerint a videós kapcsolattartás személyesebb, és biztonságérzetet is adna a betegnek.

A platform ötlete Forgács Judittól származik, aki a fOrgXpert International ügyvezetőjeként közép és nagyvállalatok vezetői tanácsadója. Mint mondta, 25 éve dolgozik együtt technológiai vállalatokkal, látott már egyet, s mást. Miután az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendelte, hogy az új koronavírus megbetegedések miatt csökkenteni kell az orvos-betegtalálkozók számát és a távkonzultációt kell előtérbe helyezni, valamint hogy a 65 év feletti orvosok és szakdolgozók nem érintkezhetnek betegekkel, merült fel benne, hogy az orvostársadalom jelentős része van most otthon kényszerpihenőn, de lehet, hogy volna kedvük segíteni a betegeknek.

Ez egy társadalmi összefogás, teljesen önkéntes, senki nem kér pénzt a szolgálataiért cserébe. Itt egy csapat lelkes fejlesztő, akik egy-két hét alatt el tudnák indítani a platformot, amelyen a távolról dolgozni és segíteni vágyó orvosok és segítségre, konzultációra szoruló betegek találhatnak egymásra

- mondta Forgács Judit, hozzátéve, jelenleg az orvosok toborzása a cél.

Kizárólag engedéllyel rendelkező szakembereket várnak, jelentkezett már egyébként belgyógyász, kardiológus, gyerekorvos, pszichiáter, sebész és háziorvos is.

Forgács úgy fogalmazott, a különböző diszciplínákat tömörítő orvosi szervezetek támogatására is számítanak, a segítségükkel még több szakember csatlakozhatna a kezdeményezéshez.

Mivel a platform helyfüggetlen, csak internetképes eszköz kell hozzá, lehetne használni az egészségügyi intézményeken belül is és otthonról is. Utóbbi esetben a TAJ ellenőrzés és receptírás még nincs megoldva, de keresik a lehetőséget erre is, ez ügyben HAOSZ-hoz, a Háziorvosok Online Szervezethez és a MOK-hoz, a Magyar Orvosi Kamarához fordultak.

Az oldal 1-2 héten belül el tud indulni, ha összejön elég orvos. Fontos leszögezni, hogy itt szakmai tanácsadásról van szó. A szakemberek a tünetek alapján meg tudnák ítélni, azonnal hívni kell-e a mentőt vagy rohanni a legközelebbi sürgősségire, vagy épp javasolnának valamilyen terápiát, és figyelnék, arra hogyan reagál a páciens

- hangsúlyozta Forgács Judit. Ezt kiemelt dr. Kom Zsuzsanna is, aki szerint a rendszer abban is segíthetne, hogy senki se maradjon orvosi kontroll nélkül.

A nem kritikus ellátást igénylők távdiagnosztikája mellett a rendelőintézeti betegirányítási folyamat csevegőrobot segítségével történő automatizálásán is dolgoznak az önkéntesek, hogy gördülékenyebb legyen az ellátás.

Az infrastruktúra megvan, keresünk a folyamat kialakításában és a tesztelésben segíteni tudó rendelőintézeti orvosokat minden szakterületről

- mondta Forgács.

