Így nem veszik el a robotok a munkád: nem könnyű az út, de megéri

Az automatizáció és digitalizáció kiterjedésével egyre nagyobb szükség lesz az emberi kreativitásra, amelyet egy kutatás szerint sok cégvezető a fegyelmezettségnél és a tisztességnél is fontosabbnak tart. A magyar piacon is megjelentek a kreativitás fejlesztésével foglalkozó cégek, itthon is elkezdődött a kreativitás forradalma.

A kreativitás az a fő emberi tényező, amely a cégeket igazán sikeressé teszi. Az IBM 60 ország 30 iparágának 1.500 vállalatvezetőjét érintő kutatása szerint a vezetők úgy gondolják, hogy az egyre összetettebb világunkban még a tisztességnél és fegyelmezettségnél is fontosabbá válik a ez a tulajdonság.

A kreativitás azért is válik egyre jelentősebbé, mert a jövőben még több folyamat lesz automatizálva. A Forrester kutató és tanácsadó cég szerint, 2021-re már több mint 4 millió robot végez majd irodai és adminisztratív munkát, azaz szoftverekkel automatizálnak olyan feladatokat, amelyeket korábban emberek végeztek el. Ahogy az egyszerűbb feladatokat átveszik a gépek, úgy fog a legfontosabb tényezővé válni az alkotni akarás, az emberi nyitottság, rugalmasság, a gondolkodni és hibázni tudás: vagyis a kreativitás.

Egyre inkább olyan alkalmazottakra lesz szükség, akiknek kiváló a problémamegoldó-képességük, nyitottak, képesek tanulni és jól kommunikálni. A kreativitás maga sokfajta módszerrel fejleszthető, már Magyarországon is megjelentek a fejlesztésével foglalkozó cégek. Hlavay Richárd, a Lego® Serious Play® módszer egyik magyarországi meghonosítója, nagy változásokat jósol:

Forradalom előtt állunk, amelyben a kreativitás átveszi a hatalmat az unalom fölött. Ahol ez megtörténik, ott siker és versenyképesség lesz az eredmény. Ahol viszont leverik a játékos intelligencia lázadását, ott lassulás fog kialakulni, munkaerőhiány és kiégés. Az üzleti sikerhez elengedhetetlen lesz, hogy a munkatársainkat ismét megtanítsuk alkotni, hibázni, hogy felszabadítsuk a kreatív energiáikat

- mondta Hlavay Richárd, a Bricks Magic vezetője.

A kreativitásfejlesztés iránti kereslet egyre nő, hiszen javítható vele a munkatársak munkamorálja és növekedhet a dolgozói lojalitás. Egyre több vállalat ismeri fel, hogy a meglévő munkatársak fejlesztése, a bennük szunnyadó potenciál kiaknázása hozzájárul a 21. századi vállalatok sikeréhez.

