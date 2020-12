Frissdiplomásként félmilliós fizu? Nekik bizony összejött Magyarországon

A kormány célja, hogy a fiatalok a jövő nyertesei legyenek, megfelelő tudáshoz jutva pedig sikeresek legyenek a munkaerőpiacon is, hiszen ha munka van, minden van - mondta Bódis József. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkára hozzátette, az Oktatási Hivatal most lezárult, mintegy 600 ezer hallgató munkaerőpiaci követése alapján készült kutatása is azt bizonyítja, hogy a felsőfokú képzéseket elvégzők rövid idő alatt, a tudásukhoz méltó bérezést kaphatnak. A 2020-as Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése (AAE) kutatás eredménye rámutatott, hogy az alapképzések végzettjei átlagosan közel harmadával, az osztatlan képzésben résztvevők pedig 38 százalékkal magasabb fizetést kaptak az országos átlagkeresetnél és kevesebb, mint két hónap, illetve két és fél hónap alatt el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A DPR AAE kutatás a 2011/12 és 2017/18 tanévek között végzetteket és lemorzsolódottakat méri minden képzési szinten. Ez idő alatt 599.805 hallgatót és 765.567 képzést vizsgáltak úgy, hogy egy hallgató több képzésen is részt vehetett.

Az átlagosan másfél éves munkaerőpiaci követés során a 2017/18 alapképzések végzettjei 2019 decemberében átlagosan 345 468 forintot kerestek, ez 29 százalékkal magasabb, mint az országos átlagkereset. Elmondható továbbá, hogy az elhelyezkedési idő kevesebb, mint két hónap volt, valamint a végzettek közel 80 százaléka felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben dolgozik, 34 százalékuk pedig mesterszakon tanul tovább.

A legmagasabb bért az informatikai képzéseket végzettek kapják, ez átlagosan havonta 487 775 forintot jelent, második helyen az államtudományi képzéseket végett hallgatók állnak 456 186 forinttal, harmadik helyen pedig a műszaki képzések hallgatói 428 972 forinttal. Elhelyezkedési idő tekintetében is az informatikai képzések állnak az élen átlagosan 1,14 hónappal, második helyen az államtudományi képzések szerepelnek 1,29 hónapos átlagos elhelyezkedési idővel, ezeket követik a gazdaságtudományok, átlagosan 1,39 hónapos elhelyezkedési idővel.

Az osztatlan képzésben résztvevők átlagkeresete a vizsgált időszak alatt 368 409 forint volt, ez 38 százalékkal magasabb, mint az országos átlagkereset. Az elhelyezkedési idő itt kevesebb, mint két és fél hónap, valamint a végzettek több mint 96 százaléka felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben dolgozik, az álláskeresők száma pedig kevesebb, mint fél százalék. A legtöbbet az orvos- és egészségtudományi képzéseket végzettek kapják, ez átlagosan 429 621 forintot bevételt jelent.

Ezután a műszaki képzéseket végett hallgatók következnek 411 727 forinttal, harmadik helyen pedig a művészeti képzéseket végzettek vannak 315 107 forinttal. Leggyorsabban a pedagógus pályát választók tudtak elhelyezkedni, ők átlagosan kevesebb, mint egy hónap alatt találtak munkát. Második helyen a hitelintézeti képzéseket elvégzők szerepeltek 1,35 hónappal, harmadik helyen pedig a műszaki képzéseken végzett hallgatók állnak 1,9 hónapos elhelyezkedési idővel.

