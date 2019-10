Ezt minden cégnél kötelezővé kellene tenni: így lesz előny a felmondásból

Csökkent a munkanélküliek aránya, és nőtt a foglalkoztatottság, így a szakképzett munkavállók is könnyebben mernek váltani. A munkaerőhiány miatt felértékelődött a kilépő interjú szerepe, amelyből a cégeknek gazdasági előnye is származhat - mondta Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő.

Amikor a munkanélküliségi ráta két számjegyű volt, könnyebben találtak szakképzett munkaerőt a cégek. Ma azonban sokkal többen mernek váltani is - mondta a szakértő. Ezt a módszert sokáig nem önálló eszközként kezelték, viszont a kilépő interjú fejlődésre is ösztönözhet - írja a Magyar Hírlap.

A kilépőinterjú egy módszertani eszköz, közepes illetve nagyobb cégeknél jellemző, a vállalat méretétől függően a humánerőforrás osztály vagy maga a cégvezetés végzi, nincs kötelező jellege - mondta lapunknak Szalai Piroska. A kiléptetés során a távozó munkavállalónak lehetősége nyílik a munkakörről vagy a szervezetről visszajelzést adni, és a szakmai indokkal véghezvitt munkahelyváltások miatt többször is lehet relevanciája az utólag adott visszajelzéseknek, akár a munkakört, akár a munkafolyamatot nézzük. Hozzátette, ezt korábban nem önálló eszközként kezelték, azonban napjainkban, mivel egyre nehezebb szakképzett munkaerőt találni, és az inaktívak száma is jócskán csökkent, ezt a módszert is bevetik. Kilenc évvel ezelőtt ugyanis, amikor a munkanélküliségi ráta két számjegyű volt, könnyebben találtak szakképzett munkaerőt a cégek. Ma azonban sokkal többen mernek továbblépni is, mint korábban - magyarázta a szakértő.

A vállalatoknak nem meghatározott időnként át kell alakítaniuk a munkafolyamatokat, egy ilyen változtatáshoz, megújuláshoz is adhat alapokat egy-egy távozó munkatárs visszajelzése. Szalai Piroska nem tartja kizártnak azt sem, hogy valakinek közvetlenül a kilépése előtt ajánlanak magasabb bért, ám sokszor nem is kell(ene) eddig eljutni, de ugyanez igaz a munkakör továbbgondolására - a kihívások biztosítására - vagy éppen a feladatok megosztására, ilyenre is lehet szükség. A szakértő szerint bár nem jellemző, de egyedi, szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a munkavállaló így próbál meg előnyhöz jutni.

Vannak olyan esetek is, amikor a tervezettel ellentétben elmarad a kiléptetőinterjú, ám a lehető legjobb légkörben távozni lehetőséget ad arra is, hogy az elköszönő munkatárs tapasztalatát megtartják, átadják. Noha jogszabályi kötelezettség nincs rá, egy ilyen módon levezényelt távozás a visszajelzések és tapasztalatok birtokában a későbbiekben akár gazdasági előnyt is jelenthet a cégnek.