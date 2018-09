Ez a magyar álommunka? Évi több tízmillió forintos fizetés, partik és rengeteg utazás

Ki ne álmodozna arról, hogy mással foglalkozik, mint a való életben? Vajon hányan játszanak el a gondolattal, hogy abból élnek, amihez igazán kedvük is van? Ez ugyanis nem mindenkinek adatik meg. Sokan kötnek kompromisszumot a biztos megélhetés érdekében. De vajon miről álmodoznak a legtöbben? Mik az igazi álommunkák? És mennyit lehetne keresni, ha valaki álmai munkáját végezhetné?

Sokan vannak, akik anyagi kényszerből dolgoznak jelenlegi munkahelyükön, és csak ábrándoznak arról, hogy azzal foglalkozzanak, amit igazán szeretnek. De vajon mik az igazi álommunkák, melyek azok a foglalkozások, amikre a legtöbben vágynak? Az Indeed nemzetközi álláskereső oldal készített egy felmérést, amelyből kiderül, melyek a leginkább vágyott munkák.

10. Kertész

Nagy-Britanniában kertészeti szakértőként évente 6,2 millió forintnak megfelelő összeget lehet keresni. Az órabér pedig kicsivel több, mint 3000 forint. Magyarországon találtunk olyan álláshirdetést, ahol nettó 280 ezer forintért keresnek szakmai gyakorlattal rendelkező kertészt, és van éves bónusz is, egy másik helyen pedig kertfenntartói munkakörbe keresnek szakembert nettó 240 ezer forintért, és biztosítanak céges autót is.

9. Esküvőszervező

Sokan azt gondolhatják, ez egy egyszerű, könnyű munka, viszont elég sok stresszel jár a szervezés, a koordinálás. Az viszont jól látszik, hogy az emberek nem sajnálják a pénzt, ha az esküvőjükről van szó: Nagy-Britanniában egy esküvőszervező éves szinten nagyjából 7 millió forintnak megfelelő összeget keres. Hogy Magyarországon mennyit lehet kaszálni?

A havi alig 50 ezer forintot másodállásban kereső esküvőszervezőtől a megbízásonként akár 7 számjegyű díjat felszámító, már neves profiig gyakorlatilag mindenféle kategória előfordulhat a palettán. Átlagosan azonban havi bruttó 2-300 ezer forinttal lehet számolni, amely után egyéni vállalkozóként EVA-sként vagy KATA-sként adóznak az esküvőszervezők

- írja a Monster álláskereső portál.

8. Foci tudósító

Sportriporternek lenni...Vajon hányan ábrándozhatnak erről, otthon, a kanapén ülve, meccset nézve? Külföldön pedig a hozzáértést, felkészültséget meg is fizetik: évi 7 és fél millió forintnak megfelelő összeget lehet keresni Nagy-Britanniában.

7. Sommelier

Isteni borokat kóstolni, értékelni, pontozni, borászatok sorsáról dönteni: nagyon vonzónak tűnhet sokak számára a sommelier szakma. Ugyanakkor korántsem csak ebből áll a munka: a sommelier tervezi, karban tartja és kezeli egy-egy étterem teljes hazai és külföldi italválasztékát, borsort tervez a fogások mellé, italt ajánl az étterembe érkező vendégeknek. A Fizetések.hu oldal szerint ma Magyarországon egy sommelier bruttó havi keresete 311 184 ezer forint.

6. Kutyasétáltató

Külföldön nagyobb hagyománya van a kutyasétáltatásnak, mint Magyarországon. A Pénzcentrum írt egy magyar lányról, aki Svédországban foglalkozott kutyasétáltatással, majd saját céget is alapított, és most havonta nagyjából 22 ezer koronát keres, vagyis több, mint hétszáztízezer forintot. Igaz, ebből fizeti az alkalmazottait is. Nagy-Britanniában is meg lehet élni kuytasétáltatóként, átlagosan 4500 forintos órabért kapnak a kutyaszitterek, éves szinten pdig 8,8 millió forintnak megfelelő összeget kapnak.

Magyarországon viszont inkább keresetkiegészítésnek lehet jó megoldás a kutyasétáltatás: működik olyan oldal, ahol bárki jelentkezhet kutyasétáltatónak, és maga szabhatja meg az árakat is. Találtunk olyat, aki 1600 forintot, más 3330 forintot, megint más 2930 forintot kér el egy sétáltatásért.

5. Újságíró

Nagyon vonzónak tűnhet az újságírószakma laikusként: érdekes emberekkel interjúzni, izgalmas témákkal foglalkozni, tudósítani rengeteg embert érintő eseményekről. Csakhogy a nagy-britanniai fizetéshez képest a magyar fizetések messze elmaradnak. A Fizetesek.hu oldal szerint egy magyar újságíró bruttó havi bére 289 030 forint, míg Nagy-Britanniában évente 9,1 millió forintnak megfelelő összeget lehet keresni a Mirror cikke szerint.

4. Élelmiszer technológus

Hogy mit csinál egy élelmiszer technológus? "Biztosítja az üzemi technológiai folyamatok kialakítását, az élelmiszeripari termelés technológiai előkészítését és új technológiák bevezetését. Az üzem termeléstechnológia irányítása, tekintettel a termékek minőségére és a termelés rentabilitására. Termékfejlesztési folyamatokat irányítása" - sorolja a feladatkört az egyik cég álláshirdetésében, amelyben élelmiszer technológust keres. Kiderül, a teendők közt szerepel receptúrák létrehozása/karbantartása és ellenőrzése.és technológiai problémák operatív megoldása.

A munkakör betöltéséhez élelmiszeripari technikusi végzettség szükséges. Ismét a Fizetesek.hu-t segítségül hívva kiderül, Magyarországon az élelmiszer technológusok bruttó havi átlagbére 266 819 forint. Nagy-Britanniában azonban az éves fizetés 9,5 millió forintnak megfelelő összeg, vagyis havonta nagyjából 790 ezer forintnak megfelelő összeget lehet keresni.

3. Magánnyomozó

Ahogy arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, Magyarországon ahhoz hogy egyáltalán valaki magánnyomozó lehessen, meghatározott iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. Ide értendőek például a Közszolgálati Egyetem különböző biztonsági szakai, de akár egy 450-650 órás OKJ-s tanfolyam is.

Azt látni kell, hogy a magánnyomozás egy szolgáltatás, és ilyen értelemben a tevékenységünk nagyon hasonló az ügyvédekéhez, hiszen az ügyfelek érdekérvényesítésének elősegítéséért dolgozunk. Csak nem jogi, hanem nyomozati eszközökkel, úgy mint adatgyűjtés, információgyűjtés, tanácsadás

- mondta a Pénzcentrumnak Baráth György, a Baráth és Partnerei Biztonsági Tanácsadó és Magánnyomozó Ügynökség ügyvezetője, aki azt is elmondta, hogy a sokak által imádott detektív filmekhez képest az a legnagyobb különbség, hogy azokban a sztárnyomozók szinte kivétel nélkül magányos farkasok, egy autóval, lesötétített lámpával követik a rosszfiúkat. Ezzel szemben a valóságban a magánnyomozás sokszor 60-70 százalékban irodai munkát jelent, aminek része például a törvény által engedélyezett adatbázisokban való kutakodás, a lakcímnyilvántartás, a cégnyilvántartás, a gépjármű nyilvántartás, a földhivatali nyilvántartás és más publikus adatbázisok böngészése. A maradék 30-40 százalék pedig a terepé.

Hogy anyagilag mennyire kifizetődő magánynyomozónak lenni? Barát György elmondta,

egy kezdő magánnyomozó örülhet, ha megkapja a szakmai minimálbért, ami jelenleg bruttó 180 500, azaz nettó 120 033 forintot jelent.

2. Fashion buyer

Aki nem járatos a divat világában, annak idegenül csenghet a "fashion buyer" szakma. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a fashion buyer a várható trendeknek megfelelően kiválasztjaa, hogy az általa képviselt üzlet készlete mely darabokból álljon össze. Vagyis folyamatosan figyelemmel kell követnie a divatvilágot, részt venni bemutatókon, divatheteken, showroomokba kell járnia. Nagy-Britanniában az éves fizetés mintegy 11,4 millió forintnak felel meg.

1. Modell

Úgy tűnik, a legtöbb ember arra vágyik, hogy csodaszép helyeken csodaszép ruhákban vagy épp a kifutón pózoljon, miközben rengeteg pénzt keres, és szabadidejében a világ legmenőbb VIP partijain vesz részt, hogy sztárokkal koktélozgathasson. A modell szakma kétségkívül jól fizet, sok utazással jár, sok kapcsolatot lehet kialakítani: az egyik legismertebb magyar modell, Palvin Barbara a Forbes magazin információ szerint 2015 és 2016 júniusa között 4 millió dollárt, vagyis több, mint egymilliárd forintot keresett a szerződéseivel.

Kezdőként sem rossz egyébként a fizetés, a Cosmopolitan magazin tavaly februári cikke szerint a kisebb munkák során a kezdők napidíja körülbelül 20 és 40 ezer forint között szokott ingadozni, míg a profik 1-1 munkáért akár 100 és 300 ezer forint közötti összegekért kapnak. Vannak olyan felkérések is, ahol a jogdíj megdobja a modell díját, mint például a reklámfilm, amit minél több, helyen adnak le annál több pénzt kap a modell. Azt írták, a legtöbb kampányért Magyarországon 300-400 ezer forintot is fizethetnek, egy külföldi világkampányért pedig a jogdíjjal együtt akár 300 ezer eurót is kereshet egy modell.