Erre készülj: csak idő kérdése, és ismét robban a hazai munkaerőpiac

Munkahelyet váltani ilyen bizonytalan időkben talán nem a legjobb ötlet, kivéve ha az ember tényleg rá van kényszerítve. Mindenesetre érdemes tudni, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci pangás már nem tart sokáig - legalábbis a szakértők szerint. Aki már nagyon kényelmetlenül érzi magát a mostani helyén, de kitart még egy kevés ideig, annak kellemes meglepetéseket tartogathat a pandémia utáni időszak.

Tavasszal még arról számoltunk be, hogy egyfajta felmondási hullám indult el a magyar munkahelyeken, a pandémia nyomán bevezetett korlátozó intézkedések senki számára nem voltak könnyűek, ám az utána lévő időszak is nehéz. Sokan, az eddig elégedettnek, stabilnak hitt emberek közül egyik napról a másikra mondanak fel munkahelyükön, teljesen meggondolatlanul.

A helyzet jelenleg nem azonos a tavaszival, án ez nem jelenti azt, hogy kevésbé nyomasztó: a fertőzöttségi adatok, az elhalálozások száma is többszöröse a márciusi-májusinak, és úgy tűnik az emberek most jobban ragaszkodnak az állásaikhoz, mint korábban.

Azt látni kell, főként ezeben az időkben az embereknek rettenetesen nagy a biztonságigénye. És ilyen bizonytalan körülmények között, mi is azt szoktuk javasolni azoknak, akik hozzánk fordulnak tanácsért, hogy most inkább várjanak egy kicsit. Akármennyire nehéz is a helyzet, talán ez tűnik jelenleg a legbölcsebbnek

- mondta el a Pénzcentrumnak Csenteri-Dénes Ildikó HR business partner, aki azt javasolja legalább addig tartsunk ki, amíg valami olyan ajánlat jön szembe, ami tényleg biztosnak tűnik. A felmérések is azt mutatják, ha nem is áll, de nyugvóponton van a munkaerőpiac: a Groupama Biztosító legfrissebb országos kutatásában többek között arra kereste a választ, hogy milyen következményekkel járt a munkaerőpiacon az a sok változás, ami már az első hullámban is érintette a munkahelyeket, és milyen hatásai lehetnek ezeknek hosszú távon.

Ebből kiderült, százból mindössze 17-en tervezik jelenleg, hogy munkahelyet váltanak, 13-an már egy éven belül. Főleg a fiatal fővárosiak, valamint azok a dolgozók keresnek új állást, akik a járvány miatt a jelenlegi munkahelyükön valamilyen megterhelő, nyugtalanító változást tapasztaltak.

Egy éve ez az arány még jóval magasabb volt, ami egyértelműen arra utal, hogy a koronavírus a munkaerőpiacon nagyobb óvatosságra készteti a munkavállalókat.

Persze előfordul, hogy tényleg tarthatatlan a helyzet, a bánásmód, a munkakörnyezet, esetleg kifordul a vezető önmagából - mert erre is látni példát, akkor természetesen az egyénnek a saját mentális épségének megőrzése érdekében lépni kell, kvázi menekülni - folytatja a szakember. "Volt ügyfelünk, aki tarthatatlannak ítélte meg a helyzetet, nem volt semmi érvényes ajánlata, mégis felmondott, nagyjából a semmire: van, hogy egészen egyszerűen elszakad a cérna.Ám Csenteri-Dénes Ildikó véleménye szerint mindig alaposan meg kell vizsgálni az adott szituációt, mégis most amíg még lehet, azért érdemes kivárni, már csak egy új munkahely beillesztési folyamatainak nehézségei miatt is:

Én hiszem és vallom, hogy amikor ez az egész szituáció el fog csendesedni, visszatérünk a normális kerékvágásba, megszűnnek a korlátozó intézkedések, elmúlik a veszélyhelyzet, akkor nagyon be fog indulni a munkaerőpiac, azaz megindulnak tömegével az emberek, keresni fogják az új lehetőségeket.

Érdemes tehát munkavállalóként kivárni, és a járvány utáni újjáépítést tervező vállalatoknak már most bővülésben gondolkozni. Az aktív munkakeresők tömeges megjelenésével a cégek ugyanis jobb pozícióba kerültek, hiszen jobban tudnak válogatni a jelöltek között, így olyan értékes munkaerőket is új munkatársaik között köszönthetnek, akik korábban teljesen elérhetetlenek voltak a toborzók számára. Szinte egészen biztos, hogy a legtöbben aszerint válogatnak majd, hogy a Covid alatt, melyik cég miként bánt a munkavállalókkal, mennyire támogatta őket. Egyébként ez már ma is jellemző: árgus szemekkel figyelik a munkavállalók a vezetőséget, ki hogy reagál, reagált erre a szokatlan helyzetre." Ezt megerősített a már említett felmérés is:

a járvány változást hozott abban is, hogy a dolgozók mi alapján ítélik meg a munkahelyüket.

100-ból több mint 60 dolgozó alapvetően elégedett volt a járvánnyal kapcsolatos munkahelyi intézkedésekkel. Főleg azt díjazták, ha a munkaadó minden tőle telhetőt megtett a munkahelyek megőrzéséért, a cég működőképességének fenntartásáért. Nagyra értékelték azt is, ha a vezetés gyorsan lépett és korrekt módon tájékoztatta a dolgozóit.

