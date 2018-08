Ennyit keres egy takarítónő a 4-5 csillagos pesti szállodákban

Többek között takarítókat, felszolgálókat és konyhai kisegítőket is keres egy vállalat, amely jellemzően négy-ötcsillagos hazai hoteleknek nyújt szolgáltatást. Szállást háromcsillagos budapesti hotelben biztosítanak, a nettó fizetés 145-200 ezer forint.

Takarítókat, felszolgálókat, konyhai kisegítőket, mosogatókat, londinereket és szakácsokat is keres az Irányár hirdetési újságban (lásd az alábbi fotón) a LAHA Facility, amely irodaházak és hotelek üzemeltetésére, valamint munkaerőkölcsönzésére szakosodott cég. A pozíciók betöltéséhez gyakorlat nem szükséges, szállást budapesti háromcsillagos hotelekben kínálnak, a bérezés pedig nettó 145-200 ezer forint havonta, melyet béren kívüli juttatás is kiegészít. Teljes- és részmunkaidős állásra is lehet jelentkezni a cégnél.

A vállalat referenciái között megtalálható a margitszigeti Danubius Hotel, a Hélia, a Corinthia Hotel Budapest, a Duna-parti Marriott Hotel, a Buddha-Bar Hotel és az Aquaworld Budapest is.

Dúl a harc a hotelpiacon (is)



Néhány napja írtunk arról, hogy a hazai szállodákat is elérte a trend, hogy a munkaadók versenyeznek a munkaerőért, azonban továbbra sem csak egymás között megy a harc, hanem többek között Ausztria vagy Nagy-Britannia hotelláncaival is.

Londonban szobalányként körülbelül nettó 15 ezer fontot lehet keresni évente, vagyis körülbelül havi 416 ezer forintot;

Ausztriában pedig nettó 1100 eurós fizetéssel lehet számolni, ami hozzávetőlegesen 330 ezer forint havonta.

A Tiroli Álláskereső nevű állásközvetítő portál szerint Ausztriában tartományonként és szakmánként változik a minimálbér, de általánosságban elmondható, hogy minél nyugatabbra megy az ember, annál jobban megfizetik a munkáját. A portál azt írja, hogy szobalányként teljes munkaidőben - 8 óra/6 nap - 1000-1200 eurós fizetéssel lehet számolni, vagyis a nettó 320-380 ezer forint körüli fizetés mondható átlagosnak.

Magyarországon jelenleg egy szobalány havi bruttó átlagbére körülbelül 200 ezer forint a Fizetesek.hu szerint, és az álláshirdetéseket böngészve is hasonló összegeket találunk. Ezenkívül több szálloda kínál ingyen étkezést, akár naponta többször, rugalmas (4 vagy 6 órás) munkarendet, illetve cafeteriát és tréningeket.

Azokban az álláshirdetésekben, amelyekben feltüntetik a konkrét fizetést, általában nettó 170-200 ezer forint közötti összegek szerepelnek, amely összehangban van a fent említett hirdetéssel is. Mindemellett érdemes a külföldi fizetéseket magyar vásárlóértékre kiszámolni, így figyelembe tudjuk venni, hogy a külföldi fizetés mekkora hazai bérnek felelne meg, mivel az árak mind Ausztriában, mind pedig az Egyesült Királyságban jelentősen magasabbak, mint Magyarországon.

A Világbank konverziós adatait felhasználva a 416 ezres brit nettó fizetés vásárlóértéke akkora, mintha valaki Magyarországon 230 294 forintot keresne, az osztrák 330 ezres nettó pedig egy hazai 183 ezres fizetésnek felel meg. Ez azt jelenti, hogy a brit és osztrák bérekből a helyi árszínvonalon is jobban élhetünk, mint hazánkban, de a különbség kisebb, mint azt elsőre gondolnánk.